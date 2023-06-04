شركة T2 السعودية تصدر حلولها التقنية إلى الأسواق الدولية

“المراهنة على المنتجات السعودية و قدرتها على المنافسة دوليًا” .. هكذا بدت ملامح إستراتيجية شركة T2، إذ بدأت كشركة سعودية يكمن تركيزها الأساسي في مجال الأبحاث وتطوير الأعمال، هدفها الأول هو تقديم الدعم والحلول الذكية والإبداعية لعملائها لتحسين أعمالهم وتطويرها في كافة المجالات، مما يساهم في نمو أعمالهم وتطويرها بجودة عالية.

وبعد النجاح الذي حققته في السوق السعودي من خلال تقديم خدماتها ومنتجاتها لكبار العملاء وابتكار الحلول الإبداعية المناسبة لهم، بدأت T2 تسعى للتوسع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح عدة فروع للشركة في مصر، الأردن، الإمارات واستونيا. هذا بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية، ومنها توقيع اتفاقية مع شركة فوري لتكنولوجيا المدفوعات لتطوير حلول التقنيات المالية في جمهورية مصر العربية.

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على هامش زيارة سمو سيدي ولي العهد لجمهورية مصر العربية، وبحضور أصحاب المعالي @malkassabi و @Khalid_AlFalih

الرئيس التنفيذي @A_M_Dosari يوقع إتفاقية التعاون مع شركة فوري لتكنولوجيا المدفوعات لتطوير حلول التقنيات المالية. pic.twitter.com/AzJtkoe2cd — T2 (@t2_ltd) June 21, 2022

وكذلك توقيع Availo أحد منتجات شركة T2 لاتفاقية تعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية.

البدايات المشرقة في 2023 💫 تشرفنا بحضور معالي الوزير الدكتور محمد الخلايلة لتوقيع اتفاقية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية ونظام #أفيلو للحضور والانصراف الذكي، لدعم التحول الرقمي في الوزارة وإثبات حضور وانصراف الموظفين بدقة وتقنيات حديثة. آملين بتعاون مثمر وناجح 🤩 pic.twitter.com/AlIAusqF4f — Availo (@Availo_T2) January 24, 2023

وضمن رؤية إستراتيجية مستقبلية، تسعى الشركة للتوسع أكثر في الأسواق الخارجية وإيصال منتجاتها المبتكرة وخدماتها الإبداعية لأكبر عدد ممكن من الأسواق، ولأن الإنجازات تحسب بآثارها .. تسعى T2 لترك أثر رقمي ابتكاري في كل مكان تمر به.