شركة MachinesTalk السعودية تطلق منصة “مراحب”

تستخدم الشركة تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتمكين عملائها من إدارة الزوار وتقديم تجارب فريدة.

أعلنت Machinestalk، الشركة السعودية الرائدة في حلول وتقنيات إنترنت الأشياء، اليوم إطلاق منصة “مراحب” المخصصة لإدارة الزوار باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

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وتعتمد منصة “مراحب” أساليب متعددة في رقمنة وأتمتة بيانات الزوار، وعمل على تطوير هذه المنصة المتطورة كوادر محلية وطنية من أجل توطين التقنيات بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي لخدمة جميع القطاعات.

وتهدف منصة ” مراحب ” إلى تسهيل عملية التسجيل والتعريف والتتبع، مما سيوفر للزوار تجربة فريدة وسلسة. كما تقدم المنصة العديد من الخدمات التي تدعم القطاع الخاص والقطاعات الحكومية، ومنها: التأكد من حالة الزائر، ورسم مسار توجيهي داخل المبنى، والتأكد من سلامة المناطق الأمنية، وتوفير تفاصيل البيانات من خلال لوحة تحكم لحظية، وإصدار التقارير.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال المهندس نواف الشعلاني، الرئيس التنفيذي لشركة Machinestalk: “أود أن أعرب عن شكرنا وامتناننا للكوادر الوطنية التي عملت على تطوير هذه المنصة المتطورة من خلال الحلول الذكية التي تقدمها Machinestalk من أجل تمكين العملاء من تبني التقنيات الناشئة؛ وعلى رأسهم مشروع القدية الذي يتبني منصة مراحب لتوفير تجربة مميزة ومتكاملة للزوار”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Machinestalk تسعى إلى توطين التقنيات والتطبيقات وحلول إنترنت الأشياء، ومواكبة التقنيات الناشئة بادخال الذكاء الاصطناعي في الحلول التي توفرها لعملائها.

وتعد Machinestalk شركة وطنية رائدة في مجال إنترنت الأشياء وتمكين التحول الرقمي، وتقدم مجموعة من الحلول المبتكرة والتطبيقات في عدة مجالات، مثل: المدن الذكية – المباني والمرافق الذكية – النقل الذكي، وتمتلك منصة ThingsTalk التي تعد أول منصة محلية موحدة لجميع تطبيقات إنترنت الأشياء. كما تسعى إلى تبني وتمكين الكوادر والمواهب الوطنية الناشئة.