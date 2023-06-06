شركة سعودية تُطلق أداةً جديدةً من شأنها إحداث ثورة حقيقة في مشهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عالمياً

أعلنت شركة دير لتقنية المعلومات Deer IT، الشركة السعودية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤخراً إبرامها شراكة إستراتيجية مهمة مع شركة هيكفيجن HikVision، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات المراقبة؛ وذلك بهدف إطلاق الإمكانات لأداة تكامل جديدة وقوية خاصة بحزمة تطوير البرمجيات SDK لمعالجات ARM، التي من المتوقع أن تُحدث ثورة حقيقية في مشهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في قطاعات متنوعة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة، التي تُشكل لحظة محورية وعلامة فارقة في صناعة الذكاء الاصطناعي، خلال حدث احتفالي حضره أ. رائد الفايز، نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) في المملكة العربية السعودية.

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وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمد المطيري، رئيس مجلس إدارة شركة دير لتقنية المعلومات DEER IT: “نؤكد اليوم من خلال هذه الشراكة المهمة التزامنا المتواصل وشغفنا الكبير بإرساء معايير جديدة في مشهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتقديم ابتكارات تقنية مميزة من شأنها إحداث ثورة حقيقية في قطاعات متنوعة في المملكة العربية السعودية وخارجها. كما تؤكد هذه الشراكة على التزامنا المتواصل بدفع عجلة التحول الرقمي في المملكة بما يتماشى مع إستراتيجية رؤية المملكة 2030”.

وتأتي الأداة الجديدة الخاصة بتكامل حزمة تطوير البرمجيات SDK لتغيّر قواعد اللعبة وترسي معايير جديدة فيما يتعلق بالأداء وإمكانية التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؛ فللمرة الأولى سيصبح الوصول المباشر إلى الذاكرة (DMA) بين كاميرات هيكفيجن Hikvision ومعالجات ARM ممكناً، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز السرعة والكفاءة وتمكين الاستدلال في الوقت الفعلي؛ مما يعزز بشكل كبير أداء التطبيقات ذات المهام الحساسة.

وتُعد الأداء الجديدة مهمة جداً لأن الواجهة البرمجية للتطبيقات في كاميرا هيكفيجن HikVision الخاصة بالوصول المباشر إلى الذاكرة كانت متاحة سابقاً فقط لبنية X86. وتأتي هذه الشراكة الجديدة بين شركة دير لتقنية المعلومات وهيكفيجن لإتاحة إمكانية إنشاء حزمة تطوير برمجية لمعالجات ARM، ودمج الوصول المباشر للذاكرة من الكاميرا وإطلاق العنان لقوة حزمة تطوير برمجيات إنفيديا جيتسون Nvidia Jetson SDK و CUDA مباشرة من أجل التطبيقات ذات زمن الوصول المنخفض.

وأضاف المطيري: “أود أن أعرب عن عميق امتنانا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) في المملكة العربية السعودية على دعمهم المتواصل لنا، ونحن متحمسون لمعانقة مستقبل مشرق، ونتطلع لمزيد من التعاون وتعزيز الإنجازات المشتركة. وتأتي هذه الشراكة المهمة بين شركة دير لتقنية المعلومات وهيكفيجن لتقربنا خطوة أخرى من مستقبل متغير رقمياً؛ يتميز بالنمو المتسارع، والتقدم التكنولوجي، وتحسين البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. وسنعمل على توفير هذه التكنولوجيا المتطورة عالمياً، وإتاحتها للمطورين من خلال دمجها في منصة هيكفيجن المفتوحة المضمّنة HEOP”.

ومن جانبه، قال روبرت وانغ، مدير الحلول والأعمال المتخصصة في شركة هيكفيجن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نعتمد في هيكفيجين على إمكانات الذكاء الاصطناعي الخاص بإنترنت الأشياء للعمل مع شركائنا على إيجاد منظومة إنترنت أشياء ذكية مفتوحة وتعود بالنفع على كافة الشركاء، وتساهم مساهمة فعالة في مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة دير لتقنية المعلومات DEER IT هي شركة سعودية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تتخذ من مدينة الخُبر مقراً لها. وتؤكد الشركة التزامها المتواصل بإرساء معايير جديدة ومبتكرة في المجال التقني. وتتعاون الشركة مع شركات دولية مختلفة لتعزيز الإمكانات التقنية والبنية التحتية بما يتماشى مع إستراتيجية رؤية المملكة 2030.

وتُعد هيكفيجن HikVision شركة رائدة عالمياً في مجال تقنيات المراقبة، وتقدم حلول عالية الدقة للمراقبة بالفيديو وأخرى للتحكم بالدخول. ويضمن التزام الشركة بالأبحاث والتطوير جودة منتجاتها التي تصنّف من بين الحلول الأكثر تقدماً في قطاع المراقبة.