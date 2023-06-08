الشركة الفنية لتوطين التقنية تعرض حلولها البرمجية المتطورة المخصصة لقطاع الرعاية الصحية

أعلنت الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، الشركة السعودية الرائدة في توفير حلول البرمجيات المخصصة لقطاعات التعليم العالي والرعاية الصحية والمؤسسات التجارية، نجاح مشاركتها بصفتها راعياً مشاركاً في قمة ومعرض الابتكار التكنولوجي الصحي، الذي أقُيم في فندق هيلتون الرياض في يومي 5 و6 يونيو 2023؛ الذي سلّطت الضوء من خلاله على منتجها الخاص بنظام إدارة معلومات المستشفيات (CareWare).

وقد أقُيم هذا الحدث الفريد من نوعه ليجمع نخبة من الممارسين الصحيين، والمبتكرين، ورواد الأعمال والمستثمرين تحت سقف واحد لاستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا الرعاية الصحية. واستضافت القمة، التي أقُيمت حضورياً وبُثَّت فعالياتها عبر الإنترنت، عدداً من المتحدثين البارزين، وشهدت جلسات نقاش وعدداً من ورش العمل المتنوعة في مجال الابتكار التكنولوجي الصحي.

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وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال علي بن عبد اللطيف العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS): “نحن حريصون على المشاركة دائماً في مثل هذه الفعاليات الرائدة التي لها دور كبير في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المملكة والمنطقة، إذ أثمرت مشاركتنا في قمة ومعرض الابتكار التكنولوجي الصحي في تسليط الضوء على ما نقدمه من حلول برمجية مبتكرة ومتطورة ومخصصة لقطاع الرعاية الصحية، التي اسهمت بشكل كبير في إتاحة الفرصة لعرض حلولنا على المشاركين والحضور الكرام من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ونحن نسعى دائماً كشركه مختصة في هذا المجال الى تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق المحلي والأسواق المجاورة وذلك من خلال مواكبة تطوير مجموعة مبتكرة ومتنوعة من حلول البرمجيات المتطورة لعملائنا والتي نساهم من خلالها الى حوسبة أعمال قطاع الرعاية الصحية ضمن بيئات العمل المختلفة”.

وأضاف: “تتميز الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) بخبراتها العميقة في تلبية متطلبات السوق الوطني المحلي والإقليمي في مجال تقنية المعلومات من خلال فريقها المكرس من المحترفين من الكفاءات الوطنية والعربية، وتوفير الخبرة المعمقة وتسخير التجارب الثرية التي نسعى من خلالها دائماً لتحسين وتعزيز الجودة والتركيز على أحدث الاستخدامات التكنولوجية لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتُقدِّم الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) حلولاً برمجية مبتكرة وعالية الجودة ومهمة وسهلة الاستخدام، ومنها: نظام إدارة المستشفيات والمراكز الصحية (Careware)، ونظام إدارة المعلومات الجامعية (e-Register)، ونظام تخطيط موارد المؤسسات وسير العمل (ERP)، ونظام ذكاء الأعمال، والبوابات والخدمات الإلكترونية، وتطبيقات الجوال بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتتميز الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) بخبراتها العميقة في تلبية متطلبات السوق الوطني المحلي والإقليمي في مجال تقنية المعلومات من خلال فريقها المحترف، والتزامها بتسليم مشاريعها لعملائها في الأوقات المحددة، وجهودها المتواصلة في بناء الشراكات وتعزيزها، وتمكين عملائها من خلال قوة التكنولوجيا. وتفتخر الشركة بقيمها، المتمثلة في ركائز أساسية، هي: الموثوقية، والنزاهة، والمهنية، والاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة بالثقافة المحلية، وتقديم أعلى قيمة مقابل الاستثمار للعملاء، والحفاظ على السرية، وتوفير المرونة، وضمان الاستجابة السريعة، وتوفير الخبرة المعمقة وتسخير التجارب الثرية.

وتُمكن الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS) عملاءها من التغلب على التحديات الرئيسية؛ وذلك من خلال التركيز على احتياجاتهم، وتسخير أحدث التقنيات واتجاهات الأعمال وتحويلها إلى قيمة ثابتة. وتتمتع الشركة بسجل حافل بالنجاح، إذ ساهمت في تمكين الشركات والجهات الرائدة في المملكة من الاستفادة من جميع أصولها الخاصة لزيادة الإيرادات وتحسين الربحية وزيادة ولاء العملاء.