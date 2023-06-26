آي بي إم تستحوذ على Apptio لتعزيز عروضها السحابية

قالت شركة (آي بي إم) IBM اليوم الاثنين إنها ستستحوذ على شركة برامج الحوسبة السحابية (أبيتو) Apptio من (فيستا إكويتي بارتنرز) Vista Equity Partners مقابل 4.6 مليارات دولار أمريكي نقدًا، وذلك في أحدث صفقة لتعزيز إمكاناتها في مجالي الحوسبة السحابية والأتمتة.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية أنها سوف تُموِّل الصفقة مع النقد الذي لديها، وأضافت أنها تتوقع إتمام الصفقة في وقت لاحق من النصف الثاني من عام 2023.

وتأتي الصفقة في وقت تُخفِّض فيه الشركات من ميزانياتها التقنية وسط ظروف السوق الصعبة. وقد سرّحت (آي بي إم) 3,900 موظف في وقت سابق من هذا العام وأبلغت عن زيادة قدرها 1 في المئة على أساس سنوي في الإيرادات في الربع الأول من 2023.

وقالت عملاقة التقنية في بيان إن الاستحواذ على Apptio، التي لديها أكثر من 1,500 عميل وشراكات مع (خدمات أمازون السحابية)، و(سيلزفورس) Salesforce، سيعود بالفائدة على أعمال (ريد هات) Red Hat ومحفظة الذكاء الاصطناعي، وأعمال الاستشارات الخاصة بشركة (آي بي إم).

وتمثل هذه الصفقة أحدث خطوة لشركة (آي بي إم) التي يزيد عمرها عن 110 سنوات، نحو إعادة توجيه نفسها للتركيز في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والعروض المستندة إلى الحوسبة السحابية.

وفي عام 2018، اشترت شركة (آي بي إم) عملاقة البرمجيات (ريد هات) مقابل نحو 34 مليار دولار، وذلك في أكبر عملية استحواذ لها على الإطلاق، وبعد ذلك بعامين فصلت قطاع البنية التحتية لتقنية المعلومات ومركز البيانات التجارية Kyndryl Holdings.

وفي العام الماضي، أتمت الشركة بيع بعض أصولها الخاصة ببيانات الرعاية الصحية والتحليلات.

وتأسست Apptio في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية عام 2007، وهي تساعد الشركات على إدارة إنفاقها على الخدمات السحابية وفهمها، وهي توفر وظائف، مثل: إعداد ميزانيات تقنية المعلومات والتنبؤ والتحليلات المالية.

ووافقت شركة الأسهم الخاصة Vista Equity Partners على دفع نحو ملياري دولار أمريكي لشراء Apptio في عام 2018، وهو ما كان يزيد عن ضعف قيمتها السوقية في ذلك الوقت.

وقد طُرحت أسهم Apptio للاكتتاب العام في شهر أيلول/ سبتمبر 2016 بسعر 16 دولارًا للسهم الواحد.