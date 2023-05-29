مدير إنفيديا: الذكاء الاصطناعي يعني أننا أصبحنا جميعًا الآن مبرمجين

قال الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (جنسن هوانج) اليوم الاثنين إن الذكاء الاصطناعي يعني أنه يمكن للجميع الآن أن يصبحوا مبرمجين لأن كل ما يحتاجون إليه هو التحدث إلى الحاسوب، مشيدًا بنهاية «الفجوة الرقمية».

ونمت شركة إنفيديا الأمريكية لتصبح أكثر شركات أشباه الموصلات قيمةً في العالم كمورد رئيسي للشرائح وأنظمة الحوسبة الخاصة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

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وتوقعت الشركة الأسبوع الماضي أن تزيد إيرادات الربع الثاني بأكثر من 50 في المئة عن تقديرات وول ستريت، وقالت إنها تعزز العرض لتلبية الطلب المتزايد على شرائح الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم لتشغيل روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT والعديد من الخدمات المماثلة.

وأمام آلاف الأشخاص في معرض التقنية التجاري (كومبيوتكس) Computex الذي يُقام في العاصمة التايوانية تايبيه، قال هوانج الذي وُلد في جنوب تايوان قبل أن تهاجر عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلًا، إن الذكاء الاصطناعي يقود ثورة في مجال الحوسبة.

وقال هوانج، الذي كان يرمي في الفينة والأخرى كلمات بلغة الماندرين الصينية أو التايوانية لإسعاد الحشد: «ليس هناك شك في أننا في عصر جديد للحوسبة جديد».

وأضاف هوانج: «في كل عصر للحوسبة، يمكنك القيام بأشياء مختلفة لم تكن ممكنة من قبل، والذكاء الاصطناعي مؤهل بالتأكيد لفعل ذلك».

وقال الذي شارك في تأسيس شركة إنفيديا عام 1993: «إن حاجز البرمجة منخفض على نحو لا يصدق. لقد أغلقنا الفجوة الرقمية. وقد أصبح الجميع مبرمجًا الآن، ما عليك إلا أن تقول شيئًا للحاسوب». وأضاف: «ونظرًا إلى سهولة استخدام التقنية، فإن معدل التقدم هو السبب في نموه بسرعة كبيرة. وهذا سوف يمس حرفيًا كل صناعة من الصناعات».

وساعدت شرائح شركة إنفيديا شركات أخرى، مثل: مايكروسوفت على إضافة إمكانات الدردشة واستخدام اللغة الطبيعية على نحو يشبه استخدام البشر إلى محرك البحث بينج، والعديد من خدماتها الأخرى.

وأظهر هوانج ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير برنامج لكتابة أغنية بوب قصيرة تمدح إنفيديا بكلمات قليلة فقط من التعليمات البرمجية.

وكشف مدير إنفيديا التنفيذي النقاب عن العديد من التطبيقات الجديدة، ومن ذلك: شراكة مع أكبر مجموعة إعلانية في العالم (دبليو بي بي) لإنشاء الإعلانات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولقد أجهدت إنفيديا نفسها لتلبية الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك في وقت قال فيه المدير التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا (إيلون ماسك) الأسبوع الماضي إن وحدات معالجة الرسومات أصبحت «بعيدة المنال على نحو يفوق المخدرات».