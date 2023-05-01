مبيعات بلايستيشن 5 تتخطى توقعات سوني

كشفت سوني عن مبيعات أجهزة ألعاب الفيديو (بلايستيشن 5) Playstation 5 خلال الربع الأخير من عام 2022 الماضي، والتي تخطت توقعات الشركة بحسب ما جاء في بيان النتائج المالية الأخير لها.

وكانت شركة سوني، مثل باقي الشركات التقنية، تعاني من مشكلة في سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بها، إلا أنه ومنذ إطلاق الجهاز في الأسواق، عملت الشركة اليابانية على زيادة مبيعاته وتحقيق أهداف المبيعات التي وضعتها مسبقاً وتجاوزها.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ووفقاً لأحدث تقرير لها، فقد بلغ إجمالي مبيعات أجهزة بلايستيشن 5 نحو 6.3 مليون وحدة للربع الرابع من عام 2022، ويعد هذا انتصاراً كبيراً للشركة اليابانية على عدة مستويات، لأن حجم تلك المبيعات هو ثلاثة أضعاف الوحدات المباعة من بلايستيشن 5 في نفس الفترة قبل عام سابق، كما أنه يرفع عدد أجهزة بلايستيشن 5 المُباعة إجمالاً إلى 19.1 مليون وحدة بيعت خلال عام 2022 كاملاً، مما يعني أن سوني استطاعت تجاوز هدفها من المبيعات لعام 2022 والذي بلغ 18 مليون جهاز، إذ لم تكن متأكدة من إمكانية تحقيقه.

يُذكر أن الربع الرابع ليس الأعلي صعيد مبيعات بلايستيشن 5، والتي كانت أعلى خلال الربع الثالث، إذ وصلت إلى 7.1 مليون جهاز، لكن قد يفسر ذلك تزامن الربع الثالث مع المواسم الأعياد التي تقفز فيها مبيعات أجهزة الفيديو بشكل عام.

بشكل عام ، باعت سوني حتى الآن 38.4 مليون وحدة من جهاز بلايستيشن 5 في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ إطلاقه في نوفمبر من عام 2020، وليس مستبعداً أن ترتفع مبيعات بلايستيشن 5 مجدداً على المدى القريب، إذ أعلنت سوني عن انتهاء أزمة سلاسل التوريد.

وتقول سوني استناداً إلى نتائج الربع المالي الأخير من عام 2022 أنها واثقة من بيع المزيد من أجهزة بلايستيشن 5 خلال عام 2023، إذ تطمح الشركة إلى بيع 25 مليون جهاز على مدار العام.

وسوف يُعد ذلك إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ الشركة حال وصول مبيعات الجهاز إلى هذا الرقم، متجاوزاً مبيعات بلايستيشن 4 السابق في السنة الثالثة من إطلاقه والتي بلغت 20 مليون جهاز، كما سيصبح بلايستيشن 5 هو جهاز الألعاب الأكثر مبيعاً خلال عام واحد في سابقة لم يصل إليها أي جهاز آخر بما في ذلك جهاز بلايستيشن 2 الشهير.