مايكروسوفت ترفع أسعار إكس بوكس Series X و Game Pass

أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن رفع أسعار جهاز الألعاب الخاص بها إكس بوكس Series X بالإضافة إلى خدمة ألعاب إكس بوكس المستندة إلى الاشتراكات Game Pass.

وقالت الشركة إن سعر جهاز إكس بوكس Series X سيزيد بواقع 50 دولارًا أمريكيًا، ليصل سعره إلى 550 دولارًا أمريكيًا بدلًا من 500 دولارٍ أمريكي، مشيرةً إلى أن أسعار أجهزة إكس بوكس الأرخص ثمنًا Xbox Series S سوف تظل كما هي دون تغيير في كافة الأسواق.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقت سابق عن جهاز Xbox Series S جديد بلون أسود ومساحة تخزين سعتها تيرابايت بسعر 350 دولارًا أمريكيًا.

وبالإضافة إلى زيادة أسعار أجهزة إكس بوكس، كشفت مايكروسوفت أيضًا عن زيادة في أسعار خدمة الألعاب ذات الاشتراكات الدورية Xbox Game Pass، لترتفع من 10 دولارات أمريكية إلى 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا بالنسبة لخطة Standard، كما زادت من 15 دولارًا أمريكيًا إلى 18 دولارًا أمريكيًا بالنسبة لخطة Ultimate.

وتختلف أسعار خدمة ألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Game Pass من دولة ﻷخرى، إلا أنها سترتفع كذلك بنسبة 20% مقارنة بالأسعار المحلية في كل دولة.

وتعليقًا على قرار رفع الأسعار، قالت مايكروسوفت إن زيادة الأسعار هي خطوة ضرورية لمواصلة الاستثمار في “أفضل تجارب الألعاب”، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تقدم عدة طرق للعملاء لتوفير المال عند الاشتراك في خدمة Xbox Game Pass، مثل الاشتراكات السنوية والخطة العائلية.

وأوضحت مايكروسوفت أن تغيير السعر سوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 يوليو/ تموز بالنسبة للعملاء الجدد، ولكن بالنسبة للمشتركين الحاليين في الخطط الشهرية فلن يتأثروا بالتغيير حتى 13 أغسطس/ آب القادم، في حين لن تُطبق الزيادة على مشتركي الخطة السنوية إلا عند تجديد الاشتراك.

يُذكر أن شركة سوني كانت قد رفعت هي الأخرى أسعار أجهزة بلايستيشن 5 عالميًا بنسبة تزيد على 10% نهاية العام الماضي، وبررت ذلك بتراجع الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم، كما رفعت أيضًا أسعار اشتراكات خدمة بلايستيشن بلس.