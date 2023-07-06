كيف تستخدم تطبيق Threads الجديد من إنستاجرام؟ .. عاجل

أطلقت منصة إنستاجرام تطبيقها الجديد (Threads) الذي يمثل أول تهديد حقيقي لتويتر، إذ حصل التطبيق على عشرة ملايين مستخدم خلال أول سبع ساعات من إطلاقه، وفقًا لما قاله (مارك زوكربيرج) الذي روج للتطبيق باعتباره منافسًا ودودًا لتويتر، الذي اشتراه إيلون ماسك.

وعندما طرح مستخدم سؤال عبر تطبيق (Threads)، هل سيكون التطبيق أكبر من تويتر؟ رد (زوكربيرج) قائلًا: “سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص. لقد أتيحت الفرصة لتويتر للقيام بذلك ولكنه لم ينجح، آمل أن نفعل ذلك”.

التطبيق متاح الآن في أكثر من 100 دولة ولكنه غير متاح في دول الاتحاد الأوروبي، ويمكنك تنزيله والبدء استخدامه بسهولة.

إليك كيفية البدء باستخدام تطبيق Threads الجديد من إنستاجرام:

يمكنك إنشاء حساب في تطبيق Threads باستخدام حسابك في إنستاجرام مع الاحتفاظ بالمعرّف نفسه (اسم المستخدم)، كما يمكنكم متابعة الحسابات نفسها التي تتبعها في إنستاجرام.

ويتيح لك التطبيق مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو بطولٍ يصل إلى خمس دقائق.

للبدء باستخدام التطبيق يجب تنزيله من متجر التطبيقات، والتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

بعد تثبيت التطبيق في هاتفك يمكنك اتباع الخطوات التالية للبدء باستخدامه:

بعد انتهاء تثبيت تطبيق (Threads) في هاتفك، افتحه.

سيظهر لك خيار تسجيل الدخول بحساب إنستاجرام، بالإضافة إلى خيار إنشاء حساب جديد، اختر الخيار الذي يناسبك لتسجيل الدخول.

إذا اخترت تسجيل الدخول بحساب إنستاجرام، سيظهر لك خيار (استيراد من إنستاجرام) Import From Instagram لسحب بيانات حسابك، أو يمكنك تغيير اسم المستخدم والسيرة الذاتية وصورة الحساب.

بعد ذلك؛ سيطلب التطبيق ضبط إعدادات الخصوصية، مثل هل تريد أن يكون الحساب خاص أم متاح للجميع يمكن لأي شخص متابعته والاطلاع على المحتوى الذي تشاركه.

ثم ستظهر لك قائمة الحسابات التي تتابعها في إنستاجرام مع خيار (متابعة الكل) Follow All لمتابعتها كلها.

بمجرد الانتهاء من ضبط هذا الخيار، سيظهر لك خيار (Join Threads)، اضغط عليه حتى تبدأ باستخدام التطبيق.

بمجرد الانتهاء من إنشاء حسابك، يمكنك الضغط على أيقونة (إنشاء) في أسفل الشاشة لكتابة منشورات نصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى – مقارنة مع 240 حرف في تويتر – مع إمكانية إرفاق حتى 10 صور في المنشور الواحد أو مقاطع فيديو مدتها حتى 5 دقائق، إلى جانب دعم نشر الروابط أيضا.

كما يقدم تطبيق (Threads) أدوات الأمان والخصوصية نفسها المتاحة في إنستاجرام التي تشمل:

التحكم في من يمكنه الإشارة لك في المنشورات.

التحكم في من يمكنه التعليق على منشوراتك.

إمكانية إلغاء متابعة أي شخص أو حظره أو تقييده أو الإبلاغ عنه في حالة التعرض للإساة أو انتهاكه لسياسات نشر المحتوى.

إخفاء بعض المنشورات بناءً على كلمات أو جمل محددة.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون الحسابات المحظورة في إنستاجرام محظورة أيضًا في تطبيق (Threads)، وستحصل الحسابات الموثقة على شارة التوثيق نفسها في التطبيق.