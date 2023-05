كل ما تود معرفته عن العملة الرقمية الجديدة Worldcoin

جمعت شركة (Worldcoin)، وهي مشروع للعملات المشفرة – شارك في تأسيسها (سام ألتمان) الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المطورة لروبوت CahtGPT – خلال الأسبوع الماضي 115 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة C بقيادة Blockchain Capital.

وقبل هذه الجولة؛ أطلقت شركة (WorldCoin) في بداية شهر مايو الحالي تطبيق (World App) التطبيق الأول الذي يتيح الدفع والشراء والتحويل باستخدام عملة Worldcoin الرقمية والأصول الرقمية والعملات التقليدية. كما أطلقت الشركة في شهر أبريل خدمة جديدة تُسمى (World ID) للتحقق من الهوية باستخدام تقنية مسح قزحية العين، لتكون بديلة لكلمات المرور التقليدية، ونواة نظام الهواية العالمي الذي تسعى إليه الشركة.

إذ يهدف بروتوكول Worldcoin إلى تكوين أكبر شبكة مالية عامة في العالم، وتكون مفتوحة للجميع بغض النظر عن بلدهم أو خلفياتهم أو وضعهم الاقتصادي.

فما هي الرقمية الجديدة Worldcoin، وهل يمكن أن يكون هناك عملة رقمية عالمية لكل شيء فعلًا؟

تأسست شركة (Worldcoin) في عام 2019 على يد (سام ألتمان) Sam Altman، و (Max Novendstern)، برؤية جديدة، وهي ماذا لو هناك طريقة ما لإعطاء حصة من رمز رقمي جديد لكل إنسان على وجه الأرض؟

وبمرور الوقت، أصبحت (Worldcoin) تُعرف أنها عبارة عن بروتوكول مفتوح المصدر لامركزي يدعمه مجتمع عالمي من المطورين والاقتصاديين والتقنيين الملتزمين لتوسيع المشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي والوصول إليه. ومن المفترض أن تصبح شبكة عامة، يمتلكها الجميع، إذ من المتوقع إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2023 الحالي، وتخطط الشركة لمنح نسبة 80% من إجمالي العملات للمشتركين، بينما سيحتفظ الفريق المطور للعملة بنسبة 10%، وستُمنح نسبة 10% المتبقية للمستثمرين.

وتُعد مؤسسة Worldcoin هي الوكيل الأولي للبروتوكول، وسوف تدعم نمو مجتمع Worldcoin حتى يصبح مكتفيًا ذاتيًا. ستفعل ذلك من خلال تسهيل لامركزية المشروع بمرور الوقت بما يتفق مع أهداف Worldcoin والروح التي تركز على المهمة، وذلك حسب ما ورد في موقع (Worldcoin).

ويقوم الأشخاص والمنظمات الداعمة لعملة Worldcoin بتطوير الأدوات التي تعمل معًا للمساعدة في تحقيق مهمتها، وتشمل:

الجدير بالذكر أن الشركة الأولى المسؤولة عن تطوير أدوات وتقنيات (البلوك تشين) blockchain والهوية الرقمية الخاصة بالعملة الرقمية الجديدة (Worldcoin) هي شركة تُسمى (Tools for Humanity) هي شركة تطوير برمجيات وأجهزة عالمية مقرها ألمانيا أسسها سام التمان وشريكه أليكس بلانيا.

لتحقيق أهدافها، تستخدم Worldcoin نهجًا فريدًا يتضمن استخدام جهاز يُسمى (Orb) – وهو عبارة عن كرة معدنية تزن خمسة أرطال – لمسح قزحية العين لإثبات هوية الفرد، وبمجرد إتمام هذه الخطوة يدخل الشخص ضمن نظام العملة الجديدة، ويحصل على عدد من العملات الرقمية مجانًا.

وبذلك تعتمد فكرة العملة الرقمية الجديدة Worldcoin على منح المستخدمين عملات مجانية بمجرد موافقتهم على مسح قزحية العين عبر جهازها (Orb) – المتوفر الآن في عدد محدود من الدول – للتأكد من هوياتهم وضمان عدم الحصول على عملات مجانية أكثر من مرة واحدة، بالإضافة إلى التأكد من أن الشخص الذي يتداول العملة عبر شبكتها المشفرة هو شخص حقيقي، ثم تُحول بصمة العين إلى كود مشفر داخل شبكة (إيثيريوم) Ethereum التي تعمل على أساسها العملة المشفرة.

واجهت Worldcoin بعض المخاوف بشأن الآثار المترتبة على الخصوصية لهذا المسح البيومتري، ولكنها أكدت أن العملية مصممة مع مراعاة الخصوصية.

إذ قالت الشركة في بيان: “إن خدمة إثبات الهوية (World ID) تعتمد على تثبيت تطبيق (World app)، ثم توثيق هوية المستخدم من خلال بصمة العين داخل التطبيق، بعدها يستقبل المستخدم كود مشفر – يمكن استخدامه كجواز سفر رقمي عالمي – يعبر عن هويته داخل التطبيق، ويمكنه استخدامه لتسجيل الدخول إلى مختلف الخدمات والتطبيقات”.

يتطلب الحصول على عملات Worldcoin تثبيت تطبيق (World app) في هاتفك – الذي طُرح لمستخدمي نظامي التشغيل iOS وأندرويد يوم 8 مايو الحالي – ثم المشاركة في عملية تحديد الهوية عبر مسح قزحية العين بجهاز (The Orb) – المتاح في بعض البلدان فقط – ويمكن العثور على المواقع المتاحة حول العالم من خلال التطبيق نفسه.

وبمجرد إنشاء حساب في (Worldcoin) ستحصل على حصتك المجانية من Worldcoin والعملات الرقمية الأخرى باستخدام معرف إثبات الهوية العالمي الخاص بك، كما ستتمكن من الوصول إلى محفظة رقمية يمكنك استخدامها لحفظ الأموال الرقمية وإرسالها بسهولة إلى الأصدقاء أو أفراد الأسرة في جميع أنحاء العالم باستخدام جهة اتصالهم الهاتفية أو عنوان التشفير مجانًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد الآن ما يقرب من مليوني شخص قد اشتركوا في (Worldcoin)، ويعتزم المؤسسون إطلاقها عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفقًا للمواد الترويجية لشركة Worldcoin، فقد ولدت الشركة من منطلق الاعتقاد بأن تقنية العملة المشفرة إذا اُستخدمت على المستوى العالمي؛ ستفتح أبوابًا اجتماعية واقتصادية لمليارات الأشخاص، وهنا يأتي دور ما يُسمى الدخل الأساسي العالمي (UBI) للجميع.

ولكن في الوقت الحالي؛ فإن اعتماد العملات المشفرة السائدة مثل البيتكوين و Ethereum ليس عالميًا، حسب البحث الذي أجرته شركة (TripleA) للدفع بالعملات المشفرة أنه يوجد 420 مليون شخص – أي نسبة 4.2% من سكان العالم فقط – يمتلكون بعض العملات المشفرة اعتبارًا من عام 2023، وهذا العدد بسيط وتوزيع العملات المشفرة ليس عادلًا.

وفي المقابل عندما أُعلن عن مشروع Worldcoin في أكتوبر 2021؛ أخبر ألتمان مجلة (Wired) أن Worldcoin ستكون عملة عادلة وفرصة لبناء أكبر شبكة مالية على الإطلاق، وأنه يمكن استخدام العملة ذات يوم لتوزيع الأرباح الهائلة الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة توزيعًا عادلًا.

وقال أليكس بلانيا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (Tools for Humanity) وأحد المساهمين في Worldcoin: “بينما نبدأ عصر الذكاء الاصطناعي، من الضروري أن يتمكن الأفراد من الحفاظ على الخصوصية الشخصية مع إثبات هوياتهم، ومن خلال القيام بذلك يمكننا المساعدة في ضمان أن يدرك الجميع الفوائد المالية التي يستعد الذكاء الاصطناعي لتقديمها”.

ما يحلم به المؤسسون هو توفير ما يُسمى (الدخل العالمي) Universal income للمستخدمين، إذ إن الشركة لن تكتفي بتقديم عدد من العملات الرقمية مجانًا للمشتركين الجدد، بل ستقدّم منح من عملة WorldCoin بصورة دورية للمشتركين، وهي عبارة عن دخل شهري مجاني سيكون متاح لأي شخص معتمد لديه رقم تعريف عالمي في البلدان المؤهلة.

ولكن هل هذا الحلم يمكن تطبيقه في أرض الواقع، أم أنه مجرد حلم كحلم المدينة الفاضلة (Utopia) التي توقعها أفلاطون؟

حتى الآن؛ تواجه (Worldcoin) العديد من المخاوف بشأن الخصوصية، والمراقبة، إذ ستكون هناك قاعدة بيانات تحوي هوية جميع الذين لم يترددوا في تقديم بصمة أعينهم مقابل الحصول على العملة الرقمية الجديدة.

وقد تعرضت Worldcoin للعديد من من الانتقادات، أبرزها من (إدوارد سنودن) المدافع عن الخصوصية، الذي كتب عبر تويتر منتقدًا المشروع، ومخاطبًا سام ألتمان قائلًا: “لا تصنع (كتالوج) catalogue للعيون”.

This looks like it produces a global (hash) database of people's iris scans (for "fairness"), and waves away the implications by saying "we deleted the scans!"

Yeah, but you save the *hashes* produced by the scans. Hashes that match *future* scans.

Don't catalogue eyeballs. https://t.co/uAk0NYGeZu

— Edward Snowden (@Snowden) October 23, 2021