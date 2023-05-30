قادة الصناعة يحذرون: الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراضنا

انضم كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنهم: المدير التنفيذي لشركة (أوبن أي آي) OpenAI، (سام ألتمان)، اليوم الثلاثاء إلى الخبراء والأساتذة في إثارة «خطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي»، وحثّوا صانعي السياسة على مساواة مخاطر التقنية بالمخاطر التي تشكلها الأوبئة والحرب النووية.

وقال أكثر من 350 مُوقِّعًا على الخطاب الذي نشره مركز أمان الذكاء الاصطناعي غير الربحي: «يجب أن يكون التخفيف من خطر الانقراض من الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية».

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وبالإضافة إلى ألتمان، فقد شملت قائمة الموقعين المديرَيْن التنفيذيَيْن لشركتي الذكاء الاصطناعي (دايب مايند) DeepMind و(أنثروبيك) Anthropic، والمديرَيْن التنفيذيَيْن لشركتي مايكروسوفت وجوجل.

وكان من بينهم أيضًا (جيفري هينتون) و(يوشوا بنجيو)، وهما اثنان من الثلاثة الذين يُطلَق عليهم لقب ­«عرّابي الذكاء الاصطناعي» الذين حصلوا على جائزة تورينج لعام 2018 لعملهم في مجال التعلم العميق، وأساتذة من مؤسسات مرموقة، مثل: جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة تسينغهوا الصينية.

وأشار البيان الصادر عن مركز أمان الذكاء الاصطناعي إلى شركة ميتا، حيث يعمل العرّاب الثالث للذكاء الاصطناعي، وهو: (يان ليكون)، بأنها لم توقّع على الخطاب.

وتزامن الخطاب مع اجتماع مجلس التجارة والتقنية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السويد حيث من المتوقع أن يتحدث السياسيون عن تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وكان (إيلون ماسك) ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين في الصناعة أول من ذكّر بالمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على المجتمع أواخر شهر آذار/ مارس الماضي.

وأنشأت التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي أدوات يقول المؤيدون إنه يمكن الانتفاع بها في مجالات عديدة، مثل: التشخيص الطبي وكتابة الملخصات القانونية، لكن هذا الأمر أثار أيضًا مخاوف من أن التقنية قد تؤدي إلى انتهاكات للخصوصية، وحملات التضليل، وقد تؤدي أيضًا إلى مشكلات مع «الآلات الذكية» حينما تُفكر وتتصرف من تلقاء نفسها.

وقال رائد الذكاء الاصطناعي هينتون لرويترز في وقت سابق من شهر أيار/ مايو الحالي إن الذكاء الاصطناعي قد يُشكِّل تهديدًا “أكثر إلحاحًا” للبشرية من تغير المناخ.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد ألتمان جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء لائحة خاصة بالذكاء الاصطناعي، وهي الأولى عالميًا، وقال إنها مفرطة في التنظيم، وهدد بمغادرة أوروبا، ولكنه غير موقفه في غضون أيام بعد انتقادات من السياسيين.

وستلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية (أورسولا فون دير لاين) بألتمان يوم الخميس المقبل.