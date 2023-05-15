في خطوة مهمة .. أوروبا توافق على استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

وافق المنظمون في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على صفقة استحواذ مايكروسوفت على شركة صناعة الألعاب (أكتيفيجن بليزارد) Activision Blizzard، مع مراعاة التدابير القانونية التي قدمتها عملاقة التقنية الأمريكية.

وصرّحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بأن مايكروسوفت قدمت تدابير قانونية تدرأ بها مخاوف مكافحة الاحتكار في المجال الناشئ للألعاب السحابية.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وتركزت هذه التدابير القانونية في السماح للمستخدمين ببث ألعاب (أكتيفيجن)، التي يشترونها، على أي منصة للبث السحابي.

ويُعدّ الضوء الأخضر من أوروبا فوزًا كبيرًا لشركة مايكروسوفت، بعد أن منعت أعلى سلطة لمكافحة المنافسة في المملكة المتحدة الشهر الماضي الصفقة التي بلغت قيمتها 69 مليار دولار أمريكي.

وكان المنظمون على مستوى العالم يُحقِّقون في إمكانية أن يؤدي استحواذ مايكروسوفت على (أكتيفيجن) إلى تشويه المنافسة في سوق منصات الألعاب والألعاب السحابية.

ومن التساؤلات التي أثارها المنظمون: هل تعتزم مايكروسوفت الاستئثار بألعاب (أكتيفيجن) لمنصاتها فقط؟

وتصنع (أكتيفيجن) بعضًا من أشهر ألعاب منصات الألعاب والحواسيب الشخصية في العالم، مثل: سلسلتي (كول أوف ديوتي) Call of Duty، و(ورلد أوف ووركرافت) World of Warcraft.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أن منعت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة الشهر الماضي الصفقة بسبب مخاوف من أنها سوف تقيد المنافسة في سوق الألعاب السحابية الناشئ.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق إن مايكروسوفت قد تجد أنه من المفيد تجاريًا جعل ألعاب (أكتيفيجن) الرئيسية، مثل: (كول أوف ديوتي)، حصرية لمنصات الألعاب السحابية الخاصة بها. ومع ذلك، فقد قالت الهيئة إن الاستحواذ لن يقيد المنافسة في سوق منصات الألعاب.

وواجهت مايكروسوفت معارضة للصفقة من المنظمين وبعض منافسيها، ومن ذلك: شركة سوني اليابانية التي تصنع (بلاي ستيشن) PlayStation، التي تعد منصة الألعاب المنافسة الأولى لمنصات (إكس بوكس) Xbox من مايكروسوفت.

وسعت مايكروسوفت إلى تهدئة مخاوف المفوضية بشأن جعل ألعاب (أكتيفيجن) حصرية قبل قرار الاتحاد الأوروبي.

وقد التقى رئيس مايكروسوفت (براد سميث) بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي في شهر شباط/ فبراير، وبعد ذلك قالت عملاقة التقنية إنها ستقدم ألعاب الحواسيب الشخصية و(إكس بوكس)، لخدمة الألعاب السحابية (جيفورس ناو) GeForce Now من إنفيديا. وبحسب ما ورد فقد أعربت شركة صناعة الشرائح الإلكترونية عن معارضتها لعملية الاستحواذ.

ووقّعت مايكروسوفت أيضًا صفقة مدتها 10 سنوات مع نينتندو لجلب (كول أوف ديوتي) إلى منصات عملاقة الألعاب اليابانية، إذا تمت صفقة الاستحواذ على (أكتيفيجن).

يُشار إلى أن مايكروسوفت شهدت تراجعًا كبيرًا مع أحدث إصدار من منصة الألعاب (إكس بوكس) مقابل منصتي (بلاي ستيشن 5) و(نينتندو سويتش) Nintendo Switch. ولكن العملاقة الأمريكية راهنت بمستقبلها في السوق على ما يسمى بالألعاب السحابية، وهي مجال ناشئ من الصناعة.

ووجدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الاستحواذ على (أكتفيجين) لن يقلل المنافسة في سوق منصات الألعاب نظرًا إلى هيمنة سوني على السوق مع (بلاي ستيشن). وتركز جزء كبير من تحقيقات الاتحاد الأوروبي حول الألعاب السحابية.

وستسمح الألعاب السحابية للمستخدمين ببث الألعاب من الخوادم، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة مخصصة باهظة الثمن، مثل: منصات الألعاب.

ويمكن لعب هذه الألعاب على الأجهزة الحالية، مثل: أجهزة التلفاز، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمولة. فعلى سبيل المثال، إذا اشترى مستخدم لعبة عبر الإنترنت، فيمكنه بثها عبر خدمة الألعاب السحابية إلى أي جهاز.