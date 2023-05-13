فيديو ترويجي من سامسونج يحصد عشرات الملايين من المشاهدات في مدة وجيزة

حقق فيديو ترويجي لشركة سامسونج نُشر حديثًا عشرات الملايين من المشاهدات في مدة وجيزة، وقد حظي باستحسان كثيرين لفكرته والإبداع الذي فيه.

وكانت عملاقة التقنية الكورية قد نشرت في 13 نيسان/ أبريل الماضي مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية في يوتيوب عن سهولة التبديل إلى هواتف جالاكسي التابعة لها. ونُشر الفيديو كجزء من حملة (سامسونج جالاكسي: كل شيء عن التبديل) Samsung Galaxy: All About Switching.

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وحتى لحظة كتابة هذا التقرير بلغ عدد مشاهدات مقطع الفيديو، الذي نُشر باللغة الإنجليزية ويتوفر مع الترجمة العربية، أكثر من 21.2 مليون مشاهدة، وأكثر من 79 ألف إعجاب، وزهاء 6 آلاف تعليق.

وجاء في الفيديو: «سيداتي وسادتي، (سمارت سويتش) Smart Switch ترحب بكم في (جالاكسي)! نقترب من سرعة للنقل قدرها 1 جيجابايت في أقل من دقيقتين. وبالنسبة لجميع عمليات النقل عبر الكابل والسحابة، فإن تشفير البيانات يكون نشطًا في الأوقات جميعها».

ففي الإعلان الذي يشبه أسلوب مضيفات الطيران، يعلن فيديو (جالاكسي) الجديد، الذي يسلط الضوء على سهولة التبديل إلى هواتف (جالاكسي) الذكية الجديدة من نظام تشغيل آخر، أن التطبيقات والبيانات من هاتفك الذكي السابق قد انتقلت بسرعة وعلى نحو مريح إلى أجهزتك الجديدة. وأعُجِبت الأيقونات بمنزلها الجديد، حيث ألقت نظرة على مهل حولها وهي تتحقق من مظهرها الجديد.

وأشارت سامسونج في منشور على مدونتها إلى أن الأبحاث تظهر أن المخاوف بشأن عملية تبديل الجهاز هي ظاهرة يشترك فيها الكثيرون. فمن الأسئلة بشأن تعقيد عملية التبديل إلى توافق النظام مع الملحقات الحالية، إلى المخاوف بشأن إمكانية نقل الصور والبيانات الأخرى بأمان دون خسارة، فإن مخاوف التبديل أمر شائع.

وفي فيديو «كل شيء عن التبديل»، تعكس الأيقونات مخاوف المستهلكين الأولية، وتصيبها الحيرة والارتباك حين سماعها أنها ستنتقل إلى منزل جديد. وتجري محادثاتٌ كوميديةٌ بين الأيقونات للمساعدة في تخفيف مخاوف المستهلكين المحتملة.

وتدور فكرة الفيديو حول أن تطبيق التبديل Galaxy Smart Switch هو السبيل لطمأنة كل من الأيقونات القلقة والمستهلكين على حد سواء.

وللمساعدة في إنشاء هذا الفيديو الترفيهي، استعانت سامسونج ببعض الممثلين الصوتيين البارزين الذين ظهروا في أفلام هوليوود.

ومن خلال فيديو «كل شيء عن التبديل»، لا تُبرز سامسونج مدى سهولة التبديل إلى هواتف جالاكسي فحسب، بل تقدم أيضًا الميزات والفوائد الفريدة التي توفره هذه الأجهزة.

وينقسم الفيديو إلى عدة فصول، مثل: تطبيق التبديل Smart Switch، وخدمة أجهزة إنترنت الأشياء (سمارت ثينجز) SmartThings، وميزة الأمان (سامسونج نوكس) Samsung Knox، وميزة المشاركة (كويك شير) Quick Share، وواجهة المستخدم (ون يو آي) One UI. وخلال كل فصل تظهر أيقونة كل ميزة لتقديم ما تفعله أثناء معالجة أي مواقف قد يواجهها المستهلكون.

وبعد رد الفعل الإيجابي على إطلاق الفيديو، قالت سامسونج إنها تخطط لتطوير محتوى مشابه لتقديم الميزات والوظائف الفريدة لأجهزة جالاكسي بطرق «مبتكرة وجذابة».