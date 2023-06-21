سيسكو تطلق شرائح للشبكات مخصصة لحواسيب الذكاء الاصطناعي العملاقة

أطلقت شركة (سيسكو) Cisco يوم الثلاثاء شرائح جديدة للشبكات مخصصة لأجهزة الحاسوب العملاقة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومن شأنها أن تنافس عروض من شركتي (برودكوم) Broadcom و(مارفل تكنولوجي) Marvel Technology.

وقالت سيسكو في بيان إن خمسة من مقدمي الخدمات السحابية الستة الرئيسيين، دون تسمية الشركات، تختبر الشرائح الجديدة من سلسلة (سيليكون ون) SiliconOne.

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الحوسبة السحابية: خدمات (خدمات أمازون ويب) Amazon Web Services، و(مايكروسوفت أزور) Microsoft Azure، و(جوجل كلاود) Google Cloud، التي تهيمن معًا على سوق الحوسبة السحابية، بحسب شركة الأبحاث (بوفا جلوبال ريسيرش) Bofa Global Research.

وإن الشعبية المتزايدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل: روبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT، التي تستخدم شبكة من الشرائح المخصصة تُسمَّى (وحدات معالجة الرسومات) GPU، جعلت السرعة التي تتواصل بها هذه الشرائح الفردية مهمة للغاية.

وتعد شركة سيسكو موردةً رئيسيًا لمعدات الشبكات، ومن ذلك: محولات إيثرنت، التي تربط أجهزة، مثل: أجهزة الحاسوب المكتبية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، وأجهزة التوجيه، والخوادم، والطابعات بشبكة محلية.

وقالت سيسكو إن أحدث جيل من محولات إيثرنت، المسماة (جي200) G200، و(جي202) G202، تمتاز بأنها توفر ضعف الأداء، مقارنةً بالجيل السابق، كما تمتاز بإمكانية توصيلها بما يصل إلى 32,000 وحدة لمعالجة الرسومات معًا.

وقال المهندس الرئيسي السابق لدى سيسكو (راكيش شوبرا): «ستكون (جي200) و(جي202) أقوى شرائح الشبكات في السوق التي تغذي أعباء عمل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، الأمر وهذا يتيح أكثر الشبكات كفاءةً في استخدام الطاقة».

وقالت سيسكو إن الشرائح الجديدة قد تساعد في تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع عدد أقل من المحولات بنسبة 40 في المئة، وتأخر أقل، مع زيادة كفاءة الطاقة يُشار إلى أن شركة (برودكوم) كانت قد أعلنت في شهر نيسان/ أبريل الماضي عن شريحة Jericho3-AI التي يمكنها توصيل ما يصل إلى 32,000 شريحة لوحدة معالجة الرسومات معًا.