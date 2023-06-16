سعر سهم مايكروسوفت يصل إلى مستوى قياسي
منوعات تقنية

سعر سهم مايكروسوفت يصل إلى مستوى قياسي

20

ارتفع سعر سهم شركة مايكروسوفت بنسبة 3.2% ليتجاوز 348 دولارًا أمريكيًا، متخطيًا أعلى مستوى له نهاية عام 2021، ويُرجع محللون أسباب ذلك إلى النظرة الإيجابية لمستقبل الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويحظى الذكاء الاصطناعي باهتمام بالغ من المستخدمين والمستثمرين على حدٍ سواء، منذ إطلاق شركة OpenAI روبوت الدردشة الشهير ChatGPT أواخر عام 2022 الماضي، وانتشاره على نطاق واسع.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية

يذكر أن مايكروسوفت تستحوذ بدورها على 49% من شركة OpenAI، وتتجاوز استثماراتها في الشركة 13 مليار دولار أمريكي، كما تقدم للشركة الناشئة الوصول إلى حواسيبها الفائقة اللازمة لعمل وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتحظى مايكروسوفت بترخيص حصري للوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة OpenAI، بما فيها نموذج GPT-4 الأحدث، الذي ينتمي إلى نماذج اللغة الكبيرة LLMs، والذي بإمكانه توليد نصوص وإجابات تبدو طبيعية وأقرب إلى اللغة البشرية استجابةً للأوامر الصادرة عن المستخدم.

وكان رئيس قطاع التقنية في مايكروسوفت، كيفين سكوت، قد صرح بأن الشركة قد تحصد 10 مليارات دولار أو أكثر كعائدات سنوية لقطاع الذكاء الاصطناعي من المطورين والشركات التي تستخدم سحابة Azure أو نماذج OpenAI.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

مشرعو أوروبا يصوتون على قواعد أشد صرامة للذكاء الاصطناعي

96

القضاء الأمريكي يمنع مؤقتًا صفقة استحواذ مايكروسوفت على…

258

وأضاف سكوت أن العديد من الشركات تذهب إلى مايكروسوفت من أجل استخدام البنية التحتية الخاصة بها، لتشغيل أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكان محللو مجموعة جي بي مورجان المالية قد رفعوا السعر المستهدف لسهم مايكروسوفت من 314 إلى 350 دولارًا أمريكيًا، وقد أدى ارتفاع سعر سهم الشركة إلى تعويض خسائر العام الماضي، حينما فضل المستثمرون التخلي عن الأسهم للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع في المصارف الأمريكية، وسط توقعات سلبية آنذاك بشأن نمو الحوسبة السحابية وانكماش سوق أجهزة الحاسوب.

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد