سعر سهم مايكروسوفت يصل إلى مستوى قياسي

ارتفع سعر سهم شركة مايكروسوفت بنسبة 3.2% ليتجاوز 348 دولارًا أمريكيًا، متخطيًا أعلى مستوى له نهاية عام 2021، ويُرجع محللون أسباب ذلك إلى النظرة الإيجابية لمستقبل الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويحظى الذكاء الاصطناعي باهتمام بالغ من المستخدمين والمستثمرين على حدٍ سواء، منذ إطلاق شركة OpenAI روبوت الدردشة الشهير ChatGPT أواخر عام 2022 الماضي، وانتشاره على نطاق واسع.

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يذكر أن مايكروسوفت تستحوذ بدورها على 49% من شركة OpenAI، وتتجاوز استثماراتها في الشركة 13 مليار دولار أمريكي، كما تقدم للشركة الناشئة الوصول إلى حواسيبها الفائقة اللازمة لعمل وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتحظى مايكروسوفت بترخيص حصري للوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة OpenAI، بما فيها نموذج GPT-4 الأحدث، الذي ينتمي إلى نماذج اللغة الكبيرة LLMs، والذي بإمكانه توليد نصوص وإجابات تبدو طبيعية وأقرب إلى اللغة البشرية استجابةً للأوامر الصادرة عن المستخدم.

وكان رئيس قطاع التقنية في مايكروسوفت، كيفين سكوت، قد صرح بأن الشركة قد تحصد 10 مليارات دولار أو أكثر كعائدات سنوية لقطاع الذكاء الاصطناعي من المطورين والشركات التي تستخدم سحابة Azure أو نماذج OpenAI.

وأضاف سكوت أن العديد من الشركات تذهب إلى مايكروسوفت من أجل استخدام البنية التحتية الخاصة بها، لتشغيل أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكان محللو مجموعة جي بي مورجان المالية قد رفعوا السعر المستهدف لسهم مايكروسوفت من 314 إلى 350 دولارًا أمريكيًا، وقد أدى ارتفاع سعر سهم الشركة إلى تعويض خسائر العام الماضي، حينما فضل المستثمرون التخلي عن الأسهم للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع في المصارف الأمريكية، وسط توقعات سلبية آنذاك بشأن نمو الحوسبة السحابية وانكماش سوق أجهزة الحاسوب.