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سامسونج تكشف عن ميزة SeeColors لمساعدة المصابين بعمى الألوان

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سامسونج تكشف عن ميزة SeeColors لمساعدة المصابين بعمى الألوان

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن ميزة جديدة ضمن مزايا إمكانية الوصول في أجهزة التلفاز والشاشات، وهي ميزة “وضع رؤية الألوان SeeColors Mode” لمساعدة الأشخاص المصابين بعمى الألوان – أو نقص رؤية الألوان – من أجل الاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل.

ووفقًا لما ذكرته سامسونج عبر موقعها الرسمي، فإن ميزة SeeColors سوف توفر للمستخدمين تسع صور للاختيار من بينها، وتعمل الميزة على تعديل مستويات اللون الأحمر والأخضر والأزرق من أجل ضمان تمييز رؤية الألوان على الشاشة، اعتمادًا على درجة ونوع عمى الألوان المُصاب به المشاهِد.

وكانت ميزة SeeColors قد صدرت كتطبيق منفصل عام 2017، قبل أن تقرر سامسونج الآن إدماجها في الشاشات وأجهزة التلفاز التي تنتجها، لتسهيل وصول المستخدمين إليها ضمن الإعدادات، وستصل الميزة الجديدة مع تحديث قادم للنظام إلى كل إصدارات الشاشات وأجهزة التلفاز التي طرحتها سامسونج في عام 2023 حتى الآن.

سامسونج تكشف عن ميزة SeeColors لمساعدة المصابين بعمى الألوان

يُذكر أن سامسونج كانت قد قدمت أيضًا في وقت سابق وضع Relumino في بعض أجهزة التلفاز التابعة لها لمساعدة الأشخاص المصابين بضعف الإبصار، إذ يعمل هذا الوضع على تحديد العناصر وتعزيز التباين وضبط السطوع وتحسين الألوان، لجعل المحتوى المعروض على الشاشة أكثر وضوحًا للمصابين بضعف الإبصار.

وقالت سامسونج إنها حصلت على شهادة “إمكانية وصول رؤية الألوان” للمزايا الجديدة التي تقدمها في منتجاتها من مؤسسة TÜV Rheinland، وهي مؤسسة ألمانية مشهورة عالميًا تقدم شهادات الجودة والسلامة في مختلف الصناعات.

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