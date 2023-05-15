ديل تعيد موظفيها للعمل من المكاتب بدلًا من المنزل

أخطرت شركة ديل موظفيها، الذين يعملون عن بُعد من منازلهم، بأن عليهم العودة للعمل من مكاتب الشركة لمدة ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، وفقًا لما جاء في رسالة بريد إلكتروني أرسلها مدير العمليات في الشركة إلى الموظفين.

وكانت شركة ديل قد قطعت على نفسها وعدًا قبل ثلاثة أعوام، بأن يعمل غالبية موظفيها من المنزل للأبد.

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وقال “جيف كلارك” رئيس العمليات في ديل في البريد المُرسل إلى موظفي الشركة: “نحن نعلم أن الكثيرين منا قد رتبوا حياتهم حول العمل عن بُعد على مدار السنوات الثلاثة الماضية. هذا ليس انتقالًا هينًا. نحن نتفهم أن الأمر سيستغرق وقتًا للتحضير والتكيف مع الوجود في المكتب بشكل أكثر انتظامًا. هذه هي البداية لتعريف العمل المختلط بشكل أوضح لشركتنا “.

وكان معظم موظفي الشركة قد بدأوا العمل من منازلهم بصورة أكبر بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا في 2020 وما بعده، وقد استثمرت الشركة – على حد تعبيرها – في تزويد موظفيها بالأدوات اللازمة للعمل عن بُعد، عوضًا عن العمل من داخل مكاتب الشركة.

ويأتي قرار شركة ديل الأخير متناقضًا مع خطابها عند الكشف عن النتائج المالية منتصف عام 2021، حيث أعلنت فيه أن نحو 60% من القوى العاملة لديها سوف يستمرون في العمل عن بُعد، أو وفقًا لنظام عمل مختلط يتطلب منهم الذهاب إلى مكاتب الشركة يوم أو اثنين أسبوعيًا.

وقد تلى ذلك عدة تصريحات من المسؤولين التنفيذيين في الشركة، الذين أثنوا على نظام العمل عن بُعد، وكيف أنه حافظ على إنتاجية الموظفين في أعلى المستويات. لاحقًا، قامت الشركة نفسها ببيع بعض المكاتب والمقرات التابعة لها، لأنها لم تعد بحاجة إليها بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد بشكل موسع.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن 65% من موظفي ديل يعملون بالفعل من منازلهم مع حضور يوم عمل واحد في مكاتب الشركة.

وقد أدى قرار الشركة الأخير إلى حالة غضب بين صفوف موظفي الشركة بشأن تغير نظام العمل، بالإضافة إلى القلق بخصوص أمور أخرى كعدم كفاية المكاتب، ومواقف السيارات، وارتفاع تكاليف التنقل، ورعاية الأطفال.

ويرى مراقبون أن قرار ديل يأتي كسياسة لدفع جزء من الموظفين إلى ترك الشركة عوضًا عن تسريحهم بشكل جماعي، في ظاهرة باتت منتشرة في الشركات التقنية منذ العام الماضي لتراجع الاقتصاد العالمي.

يُذكر أن شركات، مثل آبل وأمازون وغيرهما، قد تخلت بشكل جزئي عن نظام العمل الكامل عن بُعد، وقررت إعادة الموظفين للعمل من مكاتب ومقرات الشركة لثلاث أيام على الأقل.