خدمات آبل تحقق أرقاماً قياسية جديدة

سجلت خدمات آبل إجمالاً إيرادات بلغت 20.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع المالي الثاني للشركة في العام الجاري (والذي يوافق الربع الأول من عام 2023)، وهي أكبر إيرادات يسجلها قطاع الخدمات في آبل حتى الآن بحسب ما جاء في بيان النتائج المالية الأخير للشركة.

وشهدت إيرادات الخدمات في آبل نمواً خلال هذا الربع الأخير، بزيادة طفيفة عن الربع الأسبق، حيث سجلت فيه إيرادات بقيمة 20.77 مليار دولار أمريكي، وزيادة أكبر عن نفس الربع المالي قبل عام، إذ بلغت فيه الإيرادات 19.8 مليار دولار أمريكي.

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وقد ساعد نمو قطاع الخدمات في تعويض بعض التراجع في إيرادات المنتجات التي انخفضت بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي. وعلى الجانب الآخر، فقد شهدت إيرادات أجهزة حواسيب ماك الانخفاض الأكبر من بين منتجات آبل، حيث تراجعت في هذا الربع إلى 7.2 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 10.4 مليار دولار أمريكي قبل عام.

ويشكل قطاع الخدمات حالياً ثاني أكبر مصدر للإيرادات في الشركة بعد هواتف آيفون التي تشكل وحدها أكثر من نصف الإيرادات، بنسبة 22% و 54% على الترتيب.

ويضم هذا القطاع العديد من الخدمات المختلفة المتاحة للمستخدمين وفي مقدمتها متجر التطبيقات “الآب ستور”، بالإضافة إلى خدمات آي كلاود السحابية، وخدمة الموسيقى “آبل ميوزيك”، وخدمة الألعاب “آبل آركيد”، وخدمة البث عبر الإنترنت “آبل TV بلس”، وخدمة اللياقة البدنية “آبل فيتنس” وغيرها.

وفي سياق متصل، أعلن “تيم كوك”، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، أن عدد المشتركين في خدماتها المختلفة يقارب حالياً مليار مشترك، في رقم قياسي جديد، وهو تقريباً ضعف عدد المشتركين قبل ثلاثة أعوام.

جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات آبل من خدماتها خلال عام 2022 سجل 79.4 مليار دولار أمريكي، وهذا يُعد أكبر من الإيرادات الإجمالية لشركات كبرى خلال نفس العام مثل إنتل وبوينج، وأكبر من إيرادات نايكي وماكدونالدز مجتمعين خلال نفس العام.

وتسعى الشركة الأمريكية إلى التركيز على قطاع الخدمات عبر زيادة نمو الخدمات الموجودة حالياً، بالإضافة إلى تطوير خدمات أخرى جديدة ومنها خدمة حسابات الادخار المرتبطة ببطاقتها الائتمانية “آبل كارد” التي أطلقتها مؤخراً، وقريباً سوف تطلق خدمة التقسيط عند الشراء “Apple Pay Later” في توجه جديد للشركة نحو الخدمات المالية التي تطلقها بالتعاون مع بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي.