تيم كوك: آبل لا تفكر في التسريح الجماعي لموظفيها

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صرح الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، بأن شركته لا تفكر حالياً في التسريح الجماعي للعاملين بها، بحسب ما جاء في مقابلة أخيرة له مع قناة CNBC الإخبارية الأمريكية المتخصصة في مجال المال والأعمال.

وقال “كوك” إن آبل لا تخطط لفصل الموظفين جماعياً على غرار ما تفعل شركات تقنية كبرى منذ العام الماضي.

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ويرى الرئيس التنفيذي لآبل أن هذا – يقصد تسريح العاملين جماعياً – هو “الملاذ الأخير”، وليس شيئاً مطروحاً للحديث عنه داخل الشركة في الوقت الحالي.

وليست هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها “تيم كوك” بامتناع شركته عن الإقدام على فصل العاملين جماعياً، فقد سبق وأن أدلى بتصريحات مشابهة في فبراير/شباط الماضي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية مؤكداً أن آبل”تدير التكاليف” بطرق أخرى لتجنب ذلك.

وقد سرّحت العديد من الشركات التقنية الكبرى مثل أمازون وميتا وجوجل وغيرهم الآلاف من موظفيها مؤخراً بسبب تراجع الاقتصاد العالمي الذي أثر عليها سلباً.

ولم تصمد شركات تقنية أقل حجماً مثل دروب بوكس و كلوب هاوس وغيرهم أمام الانكماش الاقتصادي في صناعة التقنية ودخول الذكاء الاصطناعي بقوة ليحل محل بعض الوظائف، وسرّحت قطاع عريض من القوة العاملة لديها.

وتُقدر الوظائف المفقودة حتى الآن في سوق صناعة التكنولوجيا بما يزيد على 185 ألف وظيفة منذ بداية العام الجاري، وهذا الرقم يتعاظم بمرور الوقت.

وكانت آبل قد كشفت عن نتائج الربع المالي الثاني لها لعام 2023 (والذي يوافق الربع الأول من العام) بإجمالي إيرادات بلغ 94.8 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 3% على أساس سنوي، ولكن مع صافي أرباح بلغ 24.16 مليار دولار أمريكي.

وسجلت عائدات هواتف آيفون وإيرادات قطاع الخدمات في آبل أرقاماً قياسية، بينما انخفضت إيرادات أجهزة ماك وآيباد بنسبة 31% و 13% على الترتيب، لتراجع الطلب العالمي عليها بعد انحسار وباء فيروس كورونا.