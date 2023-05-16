تقرير: OpenAI تستعد لإطلاق نموذج للغة مفتوح المصدر

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أفاد تقرير جديد بأن الشركة الناشئة لأبحاث الذكاء الاصطناعي المشهورة (أوبن أي آي) OpenAI تستعد لإطلاق نموذج جديد للغة، وذلك في إطار سعيها للهيمنة على هذا المجال الصاعد.

ونقل موقع (ذي إنفورميشن) The Information عن مصدر مطلع أن نموذج اللغة الجديد الذي سيُتاح للجمهور سيكون مفتوح المصدر.

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وأفاد التقرير أيضًا بأنه من غير المرجح أن تطلق شركة (أوبن أي آي) OpenAI نموذجًا منافسًا لنموذج اللغة الكبير (جي بي تي) GPT، الذي أحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي الوليدي.

وقد أذهل (شات جي بي تي) ChatGPT، روبوت الدردشة الذي تصنعه (أوبن أي آي) والذي يقوم على نموذج اللغة الأحدث (جي بي تي-4) GPT-4، الباحثين بقدرته على إنتاج استجابات شبيهة باستجابات البشر لطلبات المستخدمين.

وبحلول شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، جذب الروبوت مليون مستخدم نشط شهريًا، وذلك بعد أقل من شهرين من إطلاقه، مما يجعله التطبيق الأسرع نموًا للمستهلكين في التاريخ.

وأدى النجاح غير المسبوق الذي حققه (شات جي بي تي) إلى جعل الذكاء الاصطناعي التوليدي الاتجاه التقني السائد اليوم، إذ تتسابق جوجل وميتا واللاعبون الأصغر، مثل: سناب لإنشاء تطبيقات منافسة.

وأعلنت شركة مايكروسوفت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي عن إبرام صفقة استثمار متعددة السنوات وبمليارات الدولارات في شركة (أوبن أي آي) OpenAI، ومنذئذ أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي شغلها الشاغل فأدمجته في العديد من خدماتها، مثل: محرك البحث بينج، ومتصفح إيدج، ونظام التشغيل ويندوز 11، وتطبيقاتها المكتبية أوفيس، وغيرها الكثير.