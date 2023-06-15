تقرير: آبل قد تضطر إلى تغيير اسم نظارة Vision Pro في الصين

آبل قد تضطر إلى تغيير اسم نظارتها الجديدة للواقع المختلط إلى اسم آخر في الصين، بسبب امتلاك هواوي للعلامة التجارية “Vision Pro” داخل البلاد، وفقًا لما ذكره موقع MacRumors المتخصص في شؤون الشركة الأمريكية.

وأفاد موقع MyDrivers التقني الصيني، أن هواوي سجلت العلامة التجارية “Vision Pro” لصالحها في مايو/ أيار من عام 2019، أي قبل أربع سنوات من إعلان آبل عن نظارتها الجديدة، ومنحتها السلطات التنظيمية الصينية الحقوق الحصرية لاستخدامها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2031.

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وتقدم هواوي العديد من المنتجات التي تحمل اسم “Vision” داخل الصين، ومنها أجهزة تلفاز ونظارات ذكية، وفي حالة أرادت آبل بيع نظارتها الجديدة في الصين، فسيكون عليها التفاوض مع هواوي من أجل الحصول على الإذن باستخدام اسم “Vision Pro”، والدفع لها مقابل ذلك.

وكانت آبل قد صرحت بأنها سوف تبدأ إطلاق نظارة الواقع المختلط الجديدة Vision Pro في الولايات المتحدة مطلع العام القادم، كما ستوفرها في “المزيد من الدول” في وقتٍ لاحق من عام 2024، دون إشارة واضحة للدول التي ستُطرح فيها النظارة.

وسيكون أمام آبل ثلاثة مسارات للتعامل مع هذه الإشكالية: إما إعادة تسمية النظارة، أو التفاوض مع هواوي، أو عدم إطلاقها في السوق الصينية.

يذكر أن هناك واقعة سابقة مماثلة ترجع إلى عام 2012، حيث دفعت آبل نحو 60 مليون دولارٍ أمريكي لشركة Proview Technology الصينية من أجل استخدام العلامة التجارية “iPad” لجهازها اللوحي في الصين.

وسوف تعتمد نظارة آبل على تقنيات (الحوسبة المكانية) Spatial Computing حيث يُوضع المحتوى الرقمي فوق العالم الحقيقي حول المستخدم ليتفاعل معه المستخدم بطرق مختلفة مثل إيماءات الحركة، وتتبع العين، والإدخال الصوتي وغيرها، وستُباع نظارة آبل Vision Pro بسعر 3500 دولارٍ أمريكي، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن آبل تعمل على إصدار أرخص ثمنًا.