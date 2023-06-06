تطبيق فيس تايم قادم إلى تلفاز آبل مع نظام tvOS 17

أعلنت شركة آبل أنها ستوفر تطبيق محادثات الفيديو “فيس تايم FaceTime” في أجهزة التلفاز الخاصة بها Apple TV 4K مع نظام tvOS 17 الجديد، الذي كشفت عنه الشركة الأمريكية في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023.

وقال بوب بورشرز، نائب رئيس تسويق المنتجات عالميًا في آبل إن نظام tvOS 17 سيطوّر الشاشات في المنزل مع قدوم تطبيق FaceTime الذي سيتيح إمكانية إجراء المحادثات والاجتماعات عبر الفيديو، كما سيمنح مستخدمي أجهزة تلفاز آبل “القدرة على التواصل بسهولة مع أي شخص من غرفة المعيشة الخاصة بهم”.

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وستوفر آبل نسخة كاملة من تطبيق فيس تايم على أجهزة Apple TV 4K، إذ سيتمكن المستخدمون من إجراء المكالمات مباشرةً من داخل التطبيق على التلفاز، أو بدء المكالمة على أجهزة آيفون أو آيباد، ثم استئنافها على تلفاز آبل.

وأشارت آبل إلى أن تطبيق فيس تايم على التلفاز سوف يستفيد من ميزة استمرارية الكاميرا Continuity Camera التي يمكن من خلالها توصيل التلفاز بأجهزة آيفون أو آيباد لاسلكيًا لاستخدامها ككاميرا ويب مع الميكروفون فيها لإجراء المكالمات؛ ﻷن أجهزة التلفاز – بطبيعة الحال – لا تحتوي على كاميرا أو ميكروفون للمكالمات.

وأضافت آبل أن التطبيق قد صُمم بطريقة تمكنه من جعل الأشخاص داخل مكالمات الفيديو دائمًا في منتصف الإطار داخل الشاشة.

وبالإضافة إلى تطبيق فيس تايم، أضافت آبل تحسينات أخرى في نظام tvOS 17 مثل إعادة تصميم مركز التحكم، وخاصية “العثور على ريموت التحكم المفقود” من خلال المساعد الشخصي سيري على آيفون أو آيباد أو ماك.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيقات محادثات الفيديو الأخرى مثل زووم Zoom و Webex سوف تتوفر أيضًا على تلفاز آبل مع نظام tvOS 17.

وتختبر آبل حاليًا نظام tvOS 17 بالتعاون مع المطورين، وسوف يصدر للجمهور بشكل نهائي لاحقًا خريف العام الجاري.