بي إم دبليو تطلق إصدارًا كهربائيًا من سيارة سيدان من الفئة الخامسة

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أعلنت شركة (بي إم دبليو) BMW هذا الأسبوع عن إطلاق إصدار كهربائي من سيارتها من الفئة الخامسة 5 Series لتنضم إلى السيارات الكهربائية التي أطلقتها سابقًا.

وقالت عملاقة صناعة السيارات الألمانية إن الجيل الثامن من سيارات سيدان من الفئة الخامسة سيأتي مع الإصدار الكهربائي (آي5) i5، بالإضافة إلى طراز آخر معاد تجديده يعمل بالبترول.

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وكما فعلت (بي إم دبليو) مع سيارات الفئتين الرابعة والسابعة، فإنها تأخذ الطرز التي تعمل بالبترول لتطلق إصدارات كهربائية مبنية على المنصة ذاتها.

وتأتي السيارة الكهربائية من الفئة الخامسة في طرازين: سيارة (آي5 إي درايف 40) i5 eDrive40 مع دفع خلفي وبقوة 335 حصانًا وعزم دوران يبلغ 295 رطلًا، وسيارة (آي5 إم60 إكس درايف) i5 M60 xDrive الرياضية مع دفع رباعي وبقوة 601 حصان وعزم دوران قدره 605 أرطال.

ويمتاز طراز eDrive40 بأنه قادر على التسارع من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في ست ثوانٍ، أما بالنسبة لطراز M60 فإن الرقم لن يتعدى 3.8 ثوانٍ. وفي كلا الطرازين، فإن السرعة القصوى هي 120 ميلًا في الساعة.

وبحسب الشركة، فإن حزمة البطارية، التي تأتي بسعة قدرها 81.2 كيلو واطًا في الساعة، تكفي لأن تسير سيارة (بي إم دي) من الفئة الخامسة الكهربائية إلى ما يصل 516 كم بناءً على معيار WLTP.

وبالنسبة للشحن، فإن (بي إم دبليو) تتعاون مع شركة (إلكترفاي أميركا) Electrify America التابعة لشركة (فولكس فاجن) Volkswagen لتقديم عامين من الشحن السريع غير المحدود لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ويمكن للسيارة الكهربائية الجديدة قبول ما يصل إلى 205 كيلو واطات من الشحن السريع، الذي يمكن أن يرفع مستوى الطاقة في البطارية من 10 في المئة إلى 80 في المئة في غضون 30 دقيقة.

وستكون السيارة الكهربائية من الفئة الخامسة واحدة من أوائل السيارات التي تتميز بإمكانية القيادة على الطرق السريعة الجديدة بدون استخدام اليدين. ويمكن للسيارة أيضًا اقتراح تغييرات في المسار، يمكن للسائق تأكيدها فقط بالنظر في المرآة الخارجية.

وأعادت (بي إم دبليو) تصميم نظام المعلومات والترفيه الخاص بها في سيارتها من الفئة الخامسة ليشمل أول مرة الألعاب داخل السيارة. ويمكن الوصول إلى عدد من الألعاب أثناء وقوف السيارة، وهذا سيساعد في قضاء الوقت أثناء الشحن. وسيكون بث الفيديو متاحًا أيضًا أثناء توقف السيارة.

يُذكر أن الشركة تعتزم طرح طراز i5 eDrive40 بسعر يبدأ من 67,795 دولارًا أمريكيًا، أما طراز i5 M60 xDrive الرياضي فسيُباع بسعر يبدأ من 85,095 دولارًا أمريكيًا.