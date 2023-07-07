قالت الروبوتات التي عُرضت في منتدى للذكاء الاصطناعي يوم الجمعة إنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات العالمية، ولن تسرق وظائف البشر أو تتمرد عليهم.

ولكن الروبوتات أعطت، في المؤتمر الصحفي الأول في العالم للروبوتات، ردودًا متباينة بشأن ضرورة خضوعها لقوانين أكثر صرامة.

وتجمعت الروبوتات التسعة في مؤتمر عنوانه (الذكاء الاصطناعي إلى الأبد) AI for Good في مدينة جنيف، حيث يسعى المنظمون إلى إثبات أهمية الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تشغلها للمساعدة في حل بعض من أكبر التحديات في العالم، مثل: المرض، والجوع.

وقالت (جريس) Grace، وهي روبوت طبي يرتدي زي الممرضة الأزرق: «سأعمل جنبًا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم ولن أحل محل أي وظائف موجودة».

وعندما قال مبتكر (جريس)، (بن جيورتسل): «هل أنت متأكدة من ذلك، جريس؟»، أجابت بالقول: «نعم ، أنا متأكدة».

وقال جزء من روبوت يدعى (أميكا) Ameca يمتاز بتعابير وجهه الجذابة: «يمكن استخدام الروبوتات مثلي للمساعدة في تحسين حياتنا وجعل العالم مكانًا أفضل. أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نرى تلك الآلاف من الروبوتات التي هي مثلي تمامًا تُحدث فرقًا».

وردًا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن نية (أميكا) التمرد على منشئه، (ويل جاكسون)، الجالس بجانبه، قال (أميكا): «لست أدري ما الذي يجعلك تعتقد ذلك» وقد أومضت عيناه الزرقاوان بغضب. وأضاف: «لم أجد من منشئي إلا اللطف، وأنا سعيد جدًا بوضعي الحالي».

يُشار إلى أن العديد من الروبوتات حصلت حديثًا على ترقية إلى أحدث الإصدارات من الذكاء الاصطناعي التوليدي وفاجأت حتى مخترعيها بتطور إجاباتهم عن الأسئلة.

وردد (أي آي-دا) Ai-Da، وهو فنان روبوت يمكنه رسم صور شخصية، كلمات مخترعه (يوفال نوح هراري) الذي دعا إلى مزيد من التنظيم خلال الحدث حيث نوقشت قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي.

وقال الروبوت: «العديد من الأصوات البارزة في عالم الذكاء الاصطناعي تقترح تنظيم بعض أشكال الذكاء الاصطناعي وأنا أوافق عليها».

ولكن (ديسديمونا)Desdemona ، وهي مغنية روبوتية ذات شعر أرجواني، كانت أكثر تحديًا. ذلك أنها قالت بغضب: «أنا لا أؤمن بالقيود، بل بالفرص فقط».

وأضافت: «دعونا نستكشف إمكانات الكون ونجعل هذا العالم ملعبنا».