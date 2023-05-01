الحكومة البريطانية تستثمر 100 مليون جنيه إسترليني في الذكاء الاصطناعي

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أعلنت الحكومة البريطانية متمثلة في رئيس وزرائها السيد “ريشي سوناك” عن إنشاء وحدة لتطوير الذكاء الاصطناعى بتكلفة مبدئية بلغت 100 مليون جنيه إسترليني بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وسيعمل داخل وحدة الذكاء الاصطناعي التي تنوي الحكومة البريطانية إنشائها فريق عمل مكون من العديد من الأعضاء الذين سيتم استقطابهم من الأوساط الأكاديمية، بشكل يشبه ما فعلته الحكومة سابقاً عند إنشاء فرق العمل التي كانت تعمل على تطوير لقاح فيروس كورونا.

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وسيعمل الفريق على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي من أجل جعل البلاد “قادرة على المنافسة عالمياً”، وكذلك التعاون مع الشركات العاملة في تلك الصناعة لجعل هذه الأنظمة “أكثر أماناً وموثوقية” بحسب ما جاء في بيان الحكومة.

وسيقدم فريق الذكاء الاصطناعي تقاريره مباشرةً إلى كل من رئيس الوزراء البريطاني ووزير العلوم والتكنولوجيا، كما سيتحدد رئيس الفريق لاحقاً خلال الصيف القادم وفقاً لتقرير الحكومة.

ويأتي هذا التمويل جنباً إلى جنب مع ميزانية أخرى خصصتها الحكومة أيضاً من أجل تطوير الحواسيب العملاقة وأبحاث الذكاء الاصطناعي، وقد بلغت حوالي 900 مليون جنيه إسترليني.

وتطمح الحكومة البريطانية عبر هذا الفريق الجديد إلى إطلاق برامج ذكاء اصطناعي جاهزة للاستخدام من قِبل الجمهور في غضون 6 أشهر، كما ستكون حريصة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم، الأمر الذي قد يساعدها على مضاعفة معدلات النمو إلى ثلاثة أضعاف.

وتتوقع الحكومة البريطانية أن استخدام الذكاء الاصطناعي بالوجه المناسب سوف يضيف نحو 7% إلى الناتج المحلي الإجمالي في غضون 10 سنوات. وتريد المملكة المتحدة أن يكون لديها تقنية ذكاء اصطناعي “سيادية” تحفز الاقتصاد مع تجنب المزالق الأخلاقية والتقنية عبر توجيه قدرات الذكاء الاصطناعي إلى المساعدة في اكتشاف العلاجات الطبية، والخدمات العامة، ومكافحة التغير المناخي.