الإعلان عن كاميرا الحركة الجديدة “إنستا 360 جو 3”

أعلنت شركة Insta360 المتخصصة في تصميم وإنتاج الكاميرات عن كاميرا الحركة الجديدة إنستا 360 جو 3 “Insta360 GO 3″، التي تأتي مع جهاز مرفق تسميه الشركة Action Pod، وبه شاشة لمس قابلة للثني.

وتُعد كاميرا إنستا 360 جو 3 صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، حيث تزن 35 جرامًا، مع فتحة عدسة قياسها F2.2، وبُعد بؤري يبلغ 11.24 مليمترًا، ويمكنها التقاط الصور بأبعاد مختلفة، بالإضافة إلى تصوير الفيديو بدقة 1080 و 1440 بكسل وحتى 2.7K وبسرعة تصل إلى 50 إطارًا في الثانية (دقة 2.7K تدعم التصوير بسرعة تصل إلى 30 إطارًا في الثانية).

وتدعم الكاميرا تصوير الفيديو بعدة أوضاع منها وضع “الالتقاط الموقوت Timed Capture” الذي يتيح ضبط الكاميرا لتعمل من تلقاء نفسها في وقت معين وتبدأ تسجيل الفيديو.

وهناك أيضًا خيار FreeFrame الذي يتيح تغيير أبعاد الفيديو بعد الانتهاء من التصوير، ليناسب مختلف منصات مشاركة الفيديو، مثل إنستاجرام أو يوتيوب وغيرها، كما تتيح الكاميرا تصوير الفيديو بطئ الحركة بسرعة 120 إطارًا في الثانية بدقة تصل إلى 1080 بكسل.

وتحتوي كاميرا إنستا 360 جو 3 على جيروسكوب من 6 محاور، وتقنيات تثبيت مختلفة لتصوير مقاطع الفيديو دون إمالة أو تشويه أو اهتزاز، حتى في المواقف المليئة بالحركة، كما تسجل الصوت نقيًا وواضحًا بفضل زوج من المايكروفونات في الكاميرا.

ويأتي الجهاز الملحق Action Pod بشاشة لمس قابلة للثني قياسها 2.2 إنشًا، ويزن 96 جرامًا، ويمكن وضع الكاميرا فيه للشحن الإضافي، كما يتصل بها لاسلكيًا للتحكم فيها عن بعد، والاستعراض المباشر لما تسجله، كما يمكن التحكم فيها عن طريق الأوامر الصوتية.

وتضم الكاميرا بطارية بسعة 310 ملي أمبير تعطي 45 دقيقة من التشغيل، كم يضم الجهاز الملحق Action Pod بطارية إضافية بسعة 1270 ملي أمبير، يمكن استخدامها لشحن الكاميرا الأصغر، لتعطي عمر بطارية إجمالي يصل إلى 170 دقيقة.

يُذكر أن الكاميرا متاحة باللون الأبيض فقط، وتأتي مع عدد من الملحقات في علبة الشراء، كما توفر الشركة المصنعة عددًا من الملحقات الأخرى الإضافية التي يمكن شراؤها.

وتتوفر كاميرا إنستا 360 جو 3 بثلاث سعات تخزينية بحجم 32 و 64 و 128 جيجابايت، وتُباع بأسعار 380 و 400 و 430 دولارًا أمريكيًا على الترتيب، وستكون متاحة للشراء من موقع الشركة الرسمي بالإضافة إلى متجر أمازون الإلكتروني في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ومن المتوقع توفرها في دولٍ أخرى خلال الأشهر المقبلة.