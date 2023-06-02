اتصالات توقف بث قنوات beIN في الإمارات

أعلنت شركة (اتصالات من e&) عن إيقاف بث قنوات (بين) beIN اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو الحالي، وذلك لأسباب يبدو أنها تجارية.

وتحت عنوان «إشعار هام لعملاء beIN»، قالت الشركة في موقعها الرسمي: «اعتبارًا من تاريخ 1 حزيران/ يونيو 2023، سيتوقف بث محتوى (بين) beIN على (إي لايف) eLife». وأضافت: «نحن نأسف لهذا التغيير، وأيضًا على عدم قدرتنا على بث محتوى beIN إليك بعد ذلك».

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ويُقال إن هذا القرار جاء بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن بث تلك القنوات في شبكة اتصالات بالإمارات.

وفيما يتعلق بالتعديلات أو الخصومات التي ستطرأ على الخدمة بسبب هذا التغيير، قالت اتصالات إنه إذا كان المستخدم قد اشترك في محتوى beIN كميزة إضافية، فلن تُحسب رسوم الاشتراك الشهرية اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو 2023.

وإذا اشترك في محتوى beIN كجزء من باقة eLife، فسيحصل على خصم بقيمة 184 درهمًا شهريًا، اعتبارًا 1 حزيران/ يونيو 2023. وسيُطبّق هذا الخصم على فاتورته في 1 تموز/ يوليو 2023.

وفي حال رغب المشترك في تغيير، أو تخفيض، أو إلغاء باقة eLife المتأثرة، فيمكنه ذلك دون أن تُحسب أي رسوم إلغاء حتى تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2023.

أما عن الخيارات الأخرى المتاحة للراغبين في مشاهدة المحتوى الرياضية، قالت اتصالات إنه يمكن الاشتراك في المحتوى الآخر، مثل: لعبة الكريكيت الدولي المباشر، وكرة القدم Serie A، وبطولات UFC، والفورمولا 1، وركوب الدراجات للمحترفين، والجولف والمزيد على قناة أبو ظبي الرياضية، ودوري أبطال آسيا في القنوات 706، و707، و709، وSTARZPLAY Sports في القنوات 722، و723، و724، و Premier Sports في القناة 784، بالإضافة إلى 20 قناة رياضية مميّزة أخرى، مثل: Criclife في القناة 787.

ونبّهت اتصالات إلى أنه يمكن للعملاء الراغبين في الاستمرار في الوصول إلى محتوى beIN فعل ذلك مباشرةً من خلال قنوات beIN الرسمية.