إنفيديا تعلن عن منصة لإنشاء الإعلانات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركتا إنفيديا و(دبليو بي بي) WPP اليوم الاثنين عن تطوير منصة جديدة تتيح لعملاء الأخيرة إنشاء إعلانات تجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت إنفيديا في منشور على مدونتها إن محرك المحتوى الجديد يستخدم منصة (إنفيديا أومنيفيرس) NVIDIA Omniverse لإنشاء تطبيقات الميتافيرس وتشغيلها، والذكاء الاصطناعي لتمكين المصممين من إنتاج محتوى تجاري عالي الجودة على نحو أسرع وأكثر كفاءة مع الحفاظ على التوافق التام مع العلامة التجارية للعميل.

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وأضافت الشركة أن المحرك الجديد يربط منظومةً من أدوات إنشاء المحتوى الثلاثي الأبعاد، ومن ذلك: منتجات أدوبي، وخدمة الصور (جيتي إيميجيز) Getty Images، وهذا يسمح لفناني (دبليو بي بي) ومصمميها بإدماج الذكاء الاصطناعي في عملية إنشاء المحتوى الثلاثي الأبعاد.

وأوضحت إنفيديا أن ذلك يتيح لعملاء المصممين الوصول إلى المستهلكين بطرق ذات طابع شخصي وجذابة للغاية، مع الحفاظ على الجودة والدقة والإخلاص في هوية العلامة التجارية لشركاتهم ومنتجاتها وشعاراتها.

وكشف مؤسس إنفيديا ومديرها التنفيذي (جنسن هوانج) عن محرك المحتوى في عرض توضيحي خلال كلمته الرئيسية في معرض التقنية التجاري (كومبيوتكس) Computex المقام في العاصمة التايوانية تايبيه.

وفي العرض، أوضح (هوانج) كيف يمكن للعملاء العمل مع فرق (دبليو بي بي)، التي تعد أكبر مؤسسة لخدمات التسويق في العالم، لجعل كميات كبيرة من المحتوى الإعلان للعلامات التجارية، مثل: الصور، أو مقاطع الفيديو، أكثر تخصيصًا وجذبًا.

وقالت إنفيديا إن محرك المحتوى الجديد سيتوفر قريبًا حصريًا لعملاء (دبليو بي بي) حول العالم.

وفي إطار مشاركة إنفيديا في معرض (كومبيوتكس) أيضًا، أعلنت عن خدمة جديدة لتشكيل نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة التي ستُحدث نقلة في صناعة ألعاب الفيديو من خلال جلب الذكاء إلى الشخصيات «غير القابلة للعب» من خلال تفاعلات اللغة الطبيعية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة أيضًا مع ميدياتك اليوم الاثنين إنهما ستتعاونان معًا لجلب الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة المعلومات والترفيه المتقدمة في السيارات، وذلك على نحو يسمح ببث الفيديو أو الألعاب، أو التفاعل مع السائقين.