نظام أندرويد سيتيح إجراء مكالمات الفيديو عبر أجهزة التلفاز الذكية

أطلقت شركة جوجل النسخة التجريبية الأولى من نظام أندرويد لأجهزة التلفاز Android TV 14، التي توفر من خلالها العديد من المزايا الجديدة ومنها إمكانية عمل مكالمات فيديو عبر أجهزة التلفاز الذكية.

وسيتيح نظام أندرويد الجديد Android TV 14 للمستخدمين استقبال إشعارات المكالمات من التطبيقات المدعومة مع إمكانية إجراء المكالمة نفسها على التلفاز بشرط أن يسجل المستخدم الدخول إلى حسابه الشخصي على التلفاز، وأن يفعّل تلك المزايا من إعدادات التطبيق المُراد، بحسب ما رُصد في النظام.

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جدير بالذكر أن آبل أيضًا قد قدمت هي الأخرى ميزة إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق فيس تايم – وغيره من التطبيقات المدعومة – على أجهزة تلفاز آبل Apple TV 4K بفضل نظام tvOS 17 المُعلن عنه قبل أيام.

ومن المفترض أن يكون هناك أيضًا خيار لتوصيل الهاتف بالتلفاز من أجل استخدام الميكروفون والكاميرا لإجراء المكالمة، ﻷن أجهزة التلفاز نفسها ليست مجهزة لإجراء المكالمات.

وبالإضافة إلى دعم مكالمات الفيديو، يقدم نظام Android TV 14 عددًا من الخيارات الأخرى مثل التحكم بطرق عرض خاصية النطاق الديناميكي العالي HDR أو التحويل إلى تقنية Dolby Vision أو الالتزام بالنطاق الديناميكي القياسي SDR وفقًا لتفضيلات المستخدم وقدرات جهاز التلفاز.

وأضافت جوجل أيضًا ميزة أخرى للتحكم بالطاقة التي يستهلكها جهاز التلفاز من أجل تحسين استخدام شبكة الإنترنت والحفاظ على الطاقة وفقًا لرغبة المستخدم، كما سيحسن نظام Android TV 14 إدارة الأجهزة الصوتية المرتبطة بالتلفاز، ويسهل عملية الاقتران والتوافق مع أجهزة الصوت اللاسلكية التي تعمل عبر البلوتوث، كما أظهر النظام الجديد بعض التغييرات في قائمة الإعدادات الخاصة بالنظام.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل عن المزيد من الخيارات في نظام Android TV 14 في الإصدارات التجريبية اللاحقة.