مستخدمو أندرويد يتحولون إلى آيفون بأرقام قياسية .. إليك الأسباب

أظهر تقرير جديد بأن مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد أصبحوا يتحوّلون إلى هواتف آيفون بأرقام قياسية.

ومع ظهور الهواتف الذكية أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة، بدأ جدال بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم بشأن أيها أفضل: هواتف أندرويد أم هواتف آيفون؟ ولكن يبدو أن الأرقام الجديدة تصب في مصلحة معسكر آيفون وعشاقه.

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فبحسب تقرير من شركة (كونسيومر إنتليجنس ريسيرتش بارتنرز) Consumer Intelligence Research Partners، فإن الأشهر الاثني عشرة الأخيرة شهدت تحوّل العديد من المستخدمين من هواتف أندرويد إلى هواتف آيفون وذلك بأرقام هي العليا خلال السنوات الخمس الماضية.

ووجدت شركة الأبحاث أنه خلال المدة من شهر آذار/ مارس 2022 إلى آذار/ مارس 2023، فإن 15 في المئة من المستخدمين الذين اشتروا هاتف آيفون كانوا يستخدمون هواتف أندرويد قبل ذلك.

وفي وقت سابق من شهر أيار/ مايو الحالي، أظهر تقرير من شركة أبحاث السوق (كاونتربوينت) Counterpoint أن شركة آبل حافظت، خلال الربع الأول من عام 2023، على الصدارة من حيث الأرباح التشغيلية، وذلك على الرغم من الوضع الصعب الذي يعاني منه السوق، خاصةً بالنسبة لشركات صناعة الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وعزت الشركة أداء آبل المرن إلى الولاء الدائم من عملائها، وقالت إن المنظومة المزدهرة للشركة لا تشجع المستهلكين على البحث عن بدائل أقل تكلفة، بالإضافة إلى أن وجودها القوي في سوق الهواتف المُجدَّدة، الذي يمثل أكثر من 50 في المئة من القطاع، يُعزز أداءها.

إذن، يبدو أن آبل لم تعد تكتفي بالحفاظ على العملاء الحاليين، بل أصبحت تجذب إليها مستخدمي هواتف أندرويد، مما يشير إلى أن كِفة آيفون قد تكون هي الراجحة الآن في جدال «آيفون أم أندرويد؟».

ولكن هل هناك أسباب أخرى تجعل المستخدمين يُضحّون بالأسعار المنخفضة التي تتوفر بها هواتف أندرويد لشراء هاتف آيفون المعروف عنه ارتفاع سعره؟ سنستعرض معكم هنا خمسة أسباب:

آيفون يوفر دعمًا برمجيًا وأمنيًا أطول

من أبرز ميزات هواتف آيفون التي تتفوق بها على هواتف أندرويد هو مدة الدعم البرمجي والأمني الطويلة التي توفرها لها شركة آبل، إذ قد تصل المدة إلى خمس أو ست سنوات، مقارنةً بثلاث أو أربع سنوات لهواتف أندرويد الرائدة، وقد تقل المدة للهواتف المتوسطة أو المنخفضة المواصفات.

آيفون يوفر قيمة فضلى عند إعادة البيع

تمتاز هواتف آيفون بأن لها الأفضلية إذا ما قرر المستخدم بيع جهازه، إذ إن هواتف آيفون المستعملة أعلى سعرًا مقارنةً بهواتف أندرويد، مما يمثل استثمارًا أفضل للمستخدمين الذين يرغبون في تبديل أجهزتهم كثيرًا.

وللمقارنة، فإن أردت الآن بيع هاتف آيفون 13، الذي طُرح قبل سنتين بسعر يبدأ من 799 دولارًا أمريكيًا، فإنك ستحصل على 75 في المئة من سعره، أما هاتف (جالاكسي إس21 ألترا) Galaxy S21 Ultra من سامسونج، الذي طرح بسعر يبدأ من 1,199 دولارًا أمريكيًا، فلن يحافظ إلا على 60 في المئة من سعره.

آيفون يوفر خدمة (آيمسج) iMessage

توفر هواتف آيفون خدمة التراسل (آيمسج) التي يُعتقد أنها تتفوق على خدمات التراسل التي يمكن استخدامها في هواتف أندرويد، فهي تتيح لمستخدمي آيفون حصرًا مشاركة الرسائل النصية، والصور، ومقاطع الفيديو بين بعضهم دون الحاجة إلى استخدام خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS. حتى أن الخدمة تتيح للمستخدمين إرسال النقود باستخدام خدمة (آبل كاش) Apple Cash.

آيفون أكثر رواجًا بين الشباب

من المعروف أن هواتف آيفون تبدو لكثير من الناس أفضل من الناحية الاجتماعية من هواتف أندرويد، خاصةً بين المراهقين والشباب، حتى أن شراء واحد في مجموعة من الأصدقاء الشباب هاتف آيفون كفيل بجعل المجموعة كلها تتحول إليه.

آيفون يفتخر بأن تطبيقاته هي الفضلى

في كثير من الأحيان، تختار الشركات أو المطورون إطلاق تطبيقاتهم لهواتف آيفون قبل هواتف أندرويد لأن مستخدمي آيفون أكثر استعدادًا على الدفع لشراء التطبيقات أو الخدمات داخلها، ثم إن استقرار منظومة آبل البرمجية، مثل: نظام (آي أو إس) iOS المشغل لهواتف آيفون يجعل تجربة التطبيقات أفضل في آيفون مقارنة بأندرويد.