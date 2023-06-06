ما هي الاهتمامات الرقمية المفضلة للأطفال في السعودية؟

يبدأ الأطفال في العصر الحالي باستخدام الأجهزة الرقمية ودخول الفضاء الإلكتروني في سن مبكرة، ما يتيح لهم استكشاف العالم، وإقامة علاقات الصداقة، وممارسة الألعاب والتعلم.

وبمناسبة يوم الطفل العالمي، كشفت دراسة جديدة من (Kaspersky Safe Kids) نُشرت في موقع Kaspersky Daily عن اهتمامات الأطفال والأنشطة الرقمية التي يفضلونها. وخلال الأشهر الماضية، كانت التطبيقات الثلاثة الأكثر شيوعًا في نظام التشغيل أندرويد بين الأطفال في السعودية هي: يوتيوب (37.9%)، وروبلوكس (14.2%)، وتيك توك: (10.5%).

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وكانت التطبيقات الأكثر شيوعًا في نظام التشغيل ويندوز، هي: جوجل كروم (47.1%)، ومايكروسوفت إيدج (17.9%)، ومايكروسوفت أوفيس (8.9%).

وتغطي الدراسة الجديدة الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023، وتستند إلى بيانات من مصادر متعددة، بما يشمل: الاستعلامات من خلال عمليات البحث، والتطبيقات الأكثر استخدامًا، والمواقع الأكثر زيارة. وقد وُفرت البيانات طوعية من قبل مستخدمي برنامج Kaspersky Safe Kids. وساعد تحليل هذه البيانات في فهم اهتمامات الأطفال على مدار السنة.

وعلى المستوى العالمي، تبيّن أن الأطفال يبحثون في الغالب عن القنوات والمدونين الذين يركزون في إنشاء المحتوى الترفيهي، مثل: مقاطع التحديات أو المحتوى المتعلق بأنماط الحياة، حيث بلغت هذه النسبة 19% من جميع الاستفسارات.

وجاءت الرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية وأعمال الرسوم المتحركة اليابانية “الأنمي” في المرتبة الثانية بنسبة (17%) من حيث معدلات الإقبال. واحتلت مقاطع الفيديو الموسيقية المركز الثالث بنسبة (15.7%).

واستحوذ مدونو الألعاب على ما نسبته 15.5% من عمليات البحث، ومحتوى الألعاب الأخرى بنسبة 10%. ومن بين المدونين والقنوات، فقد حلّ كل من MrBeast و SSSniperWolf في المرتبة الأكثر شهرة على المستوى العالمي.

أما من حيث الرسوم المتحركة، فقد ظهر أن الأطفال يبحثون كثيرًا عن عدد من الأعمال الشهيرة، ومن أبرزها: Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir Season 5 و MSA التي اشتهرت سابقًا باسم My Story Animated. واحتلت الأعمال Chainsaw Man و Demon Slayer و One Piece مرتبة الصدارة في عدد الاستفسارات المتعلقة بالبحث عن الرسوم المتحركة.

أما ما يتعلق بالأفلام التي يحبها الأطفال على مستوى العالم، فقد جاء في الصدارة كل من Super Mario Bros و Black Panther: Wakanda Forever و Rock Dog 3: Battle the Beat.

وتشمل التوجهات الشائعة الأخرى على الاستفسارات المتعلقة بتطبيق Gacha Life. ويتضمن ذلك مقاطع فيديو من الألعاب ومن منصة TikTok والأفلام الصغيرة والمزيد غيرها.

وتقول آنا لاركينا، خبيرة تحليل المحتوى الشبكي في كاسبرسكي: “لقد تم تسجيل الكثير من الأحداث التي جذبت اهتمام الأطفال خلال العام الماضي، بالإضافة إلى المواضيع الشائعة التي تستحوذ على مستوى عالٍ من الاهتمام والطلب من خلال عمليات البحث بينهم، وكان هناك العديد من القصص “الموسمية” المرتبطة بإصدارات أفلام الرسوم المتحركة الجديدة. إن كافة هذه التوجهات مهمة ومثيرة للاهتمام بالقدر نفسه للأطفال، وهذا يعني أنه يمكن للآباء أيضاً الانضمام إلينا وإلقاء نظرة على التوجهات الحالية لبناء المزيد من علاقات الثقة مع أطفالهم، ليكون بمثابة حل مساعد ومفيد للغاية للآباء ويمكنهم الوثوق به. وإضافة إلى الحفاظ على أمن الأطفال وسلامتهم عبر الإنترنت، يستطيع الآباء التعرف إلى اهتمامات أطفالهم”.

ولضمان استمتاع الأطفال بتجربة إيجابية عبر شبكة الإنترنت، تقدم كاسبرسكي التوصيات التالية للآباء: