ما هو تطبيق Threads القادم من إنستاجرام الذي يهدد عرش تويتر؟ 

واجه مستخدمو منصة تويتر الكثير من المشكلات خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الأمور ساءت في بداية هذا الأسبوع بعد أن فرضت الشركة قيودًا على عدد التغريدات المسموح برؤيتها يوميًا عبر المنصة، وللاستفادة من هذا الوضع تستعد شركة (ميتا) Meta لإطلاق تطبيقها المنتظر للتدوينات النصية القائم على واجهة إنستاجرام والمنافس لتويتر في نهاية هذا الأسبوع.

إذ أدرجت شركة ميتا تطبيقها الجديد الذي يحمل اسم (Threads) المستند إلى تطبيق إنستاجرام في متجر آبل للتطبيقات (آب ستور)، وأشارت إلى سيكون متاحًا للتثبيت في الأجهزة اعتبارًا من الخميس القادم 6 يوليو 2023، كما أطلقت صفحة ويب جديدة بها عد تنازلي لموعد الإصدار، مع رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي من المتوقع أن يربط تطبيق الهاتف بموقع المنصة.

وقامت ميتا بهذه الخطوة بعد أن نشرت بالأمس تطبيق (Threads) عن طريق الخطأ في متجر جوجل للتطبيقات (جوجل بلاي) ولكنها سرعان ما حذفته، ولم ترد ميتا حتى الآن على طلب من (رويترز) للتعليق على إمكانية إدراج التطبيق في متجر جوجل للتطبيقات مرة أخرى حتى وقت كتابة هذا المقال.

فما هو تطبيق Threads القادم من إنستاجرام، وهل سيكون الضربة القاضية لتويتر؟

أولًا؛ ما هو تطبيق Threads القادم من إنستاجرام؟

عرضت الصورة المرفقة في متجر (آب ستور) بعض عناصر واجهة الاستخدام في تطبيق (Threads) الجديد، ومنها: تسجيل الدخول مباشرة بحساب إنستاجرام، وقائمة الحسابات التي يتابعها المستخدم في إنستاجرام التي تتيح للمستخدم اختيار من يتابعه في التطبيق الجديد.

كما أظهرت الصورة تشابه تصميم تطبيق (Threads) الجديد مع منصة التغريدات تويتر كثيرًا، حيث يظهر عند كتابة منشور جديد أسفل مربع الكتابة عدد الأحرف، مع السماح بإرفاق الصور ومقاطع الفيديو مع المنشور.

وعند عرض المنشورات تظهر أزرار الإعجاب وإعادة النشر والتعليق والمشاركة، كما تظهر صور المستخدمين الشخصية في دوائر صغيرة بجوارها علامة التوثيق المشابهة للعلامات المستخدمة في إنستاجرام وتويتر.

وهذا يتفق مع ما نشرته (ليا هابرمان) Lia Haberman التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورنيا عن التطبيق في شهر مايو الماضي، التي أطلعت على لقطة شاشة للتطبيق الجديد مسربة من بعض المشاهير والمؤثرين الذين كانت تختبر معهم الشركة التطبيق.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن تطبيق إنستاجرام المنتظر سيستند في عملها إلى بروتوكول لامركزي مشابه للبروتوكول المستخدم في تطبيقات منافسة مثل: Mastodon، و Bluesky الذي أطلقه جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر.

هل سيكون هذا التطبيق بديلًا لتويتر؟

تُظهر الصور المنشورة لتطبيق (Threads) حتى الآن أنه سيكون تطبيقًا يجمع بين إنستاجرام وتويتر، ولكن الميزات الجديدة التي سيقدمها غير معروف منها سوى ميزة تنافسية واحدة وهي قدرة المستخدم على مزامنة قائمة المتابعين في إنستاجرام في التطبيق الجديد.

وقد عرفت الشركة التطبيق في وصف بسيط منشور في متجر آب ستور كما يلي: “Threads سيكون المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات التي تهتم بها اليوم، وحتى الموضوعات التي ستكون شائعة غدًا. مهما كان ما تهتم به، يمكنك المتابعة والتواصل مباشرة مع منشئي المحتوى المفضلين لديك وغيرهم ممن يحبون الأشياء نفسها، أو تكوين متابعين مخلصين لك لمشاركة أفكارك وآرائك وإبداعك مع العالم”.

وهذا الوصف لا يوضح ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه التطبيق للمستخدمين، لذلك يواجه تطبيق (Threads) بعض التحديات حتى يتمكن من منافسة تويتر أو تطبيقات التواصل الاجتماعي الرائدة، إذ يجب أن يقدم ميزات فريدة وتجربة استخدام أفضل، مع تعزيز حماية البيانات والخصوصية.

وتشير بعض التسريبات إلى أن إنستاجرام تتعاقد حاليًا مع بعض المشاهير مثل أوبرا وينفري، وبعض المؤثرين للانضمام تطبيق (Threads) باكرًا، لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

لذلك نحن في انتظار المزيد من التطورات والأخبار الجديدة حول هذا التطبيق الجديد الذي سيُطلق يوم الخميس القادم، لنرى كيف ستجتاز شركة ميتا هذا التحدي الجديد!