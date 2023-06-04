مؤتمر WWDC 2023 .. إليك أبرز المفاجآت المرتقبة من آبل هذا العام

يحظى مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) الذي سينطلق غدًا – وسيستمر حتى يوم 9 يونيو – باهتمام كبير وترقب هذا العام، بسبب احتمال إطلاق الشركة نظارتها للواقع المختلط، ودخولها سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تخوضه كبرى شركات التكنولوجيا منذ بداية العام.

وكما هي العادة؛ ستعلن آبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، حيث ستقدم هذا العام إصدارات: iOS 17، و iPadOS 17، و watchOS 10، و macOS 14، وtvOS 17، وبالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات عن تقديمها حاسوب ماك بوك جديد بشاشة 15 بوصة.

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وبسبب كثرة هذه التوقعات؛ قال (مارك جورمان) الصحفي في بلومبرج في تدوينة عبر تويتر: “أتوقع أن تكون الكلمة الرئيسية في مؤتمر آبل للمطورين هذا العام الأطول في تاريخ الشركة؛ إذ ستتجاوز حاجز الساعتين المعتاد بسهولة”.

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours. — Mark Gurman (@markgurman) May 31, 2023

إليك أبرز المفاجآت المرتقبة من آبل خلال مؤتمر المطورين هذا العام، بناءً على التقارير التي نشرت خلال الأشهر الماضية، وكذلك بعض الأشخاص المطلعين على خطط آبل:

1- نظارة الواقع المختلط ونظام تشغيلها xrOS:

لم تقدم آبل جهاز جديد منذ إطلاقها ساعتها الذكية (Apple Watch) في عام 2015، لذلك من المتوقع أن تكون نظارة الموقع المختلط – التي تمزج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي – هي محور مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) هذا العام.

وتشير بعض التقارير إلى أن آبل ستطلق على نظارتها للواقع المختلط اسم (Reality Pro)، أو (Reality One)، أو (XR Pro)، كما ستقدم نظام تشغيل لها يحمل اسم (xrOS)، ولكن لا يوجد أي تفاصيل عنه حتى الآن.

تشير تقارير سابقة لوكالة بلومبرج أن نظارة الواقع المختلط من آبل ستدعم ميزات متطورة مع تصميم نحيف وفائق الجودة مصنوع من الزجاج وألياف الكربون والألمنيوم، وستعتمد على بطارية خارجية لتحقيق خفة الوزن ونحافة التصميم.

وستضم النظارة شاشتين من نوع (MICRO LED) بدقة 4K لكل منهما، بالإضافة العديد من الكاميرات الخارجية لتسجيل ما يحدث بدقة عالية، وتتبع حركة اليد، مما يمنح المستخدم دقة استثنائية في عرض المحتوى والتفاعل معه.

ستحتوي هذه النظارة على زر دوار – يشبه الزر الدوار الموجود في ساعة آبل – سيكون موجود في جانب النظارة، يتيح للمستخدمين التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وعندما يكون المستخدم في الواقع الافتراضي سيكون منغمسًا تمامًا مع المحتوى نظرًا إلى الدقة العالية، وعند التبديل إلى الواقع المعزز يتلاشى المحتوى والتطبيقات قليلًا وتبدأ النظارة الاختلاط مع البيئة الحقيقية المحيطة بمن يرتديها.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر النظارة بين 1500 دولار و3000 دولار، وهو سعر أعلى بكثير من أسعار المنافسين مثل: Meta Quest Pro و HTC Vive XR Elite. ووفقًا للتقارير تستهدف أبل بيع نحو مليون وحدة من النظارة خلال هذا العام الحالي.

2- حواسيب ماك جديدة ونظام macOS 14:

تشير التقارير إلى أن آبل تخطط لتقديم طراز جديد من حاسوب (MacBook Air) بمقاس 15 بوصة خلال مؤتمر (WWDC 2023) هذا العام، وسيكون الطراز الجديد مشابهًا لجهاز MacBook Air الحالي ولكن بحجم أكبر.

كما أفادت بعض التقارير أن الطراز الجديد من حاسوب (MacBook Air) سيعمل بمعالج M2 من آبل – المُصنع بتقنية 3 نانومتر – الذي يمتاز بأنه أسرع وأكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة، ولكن ليس هناك أي توقعات حاليًا أن تُقدم الشركة أي حاسوب يعمل بمعالج M3 المُنتظر.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن آبل تعتزم ترقية حواسيب Mac Pro و Mac Studio، ويعتقد أن النصيب الأكبر من الترقية سيكون لحاسوب Mac Pro الذي قدمته آبل في عام 2019، والذي أصبح الآن الحاسوب الوحيد الذي لم يعمل بمعالجات Apple silicon. لذلك من المتوقع أن تقدم آبل هذا العام إصدار جديد من حاسوب (Mac Pro‌) بمعالج من نوع (M2‌ Ultra).

وبالنسبة لنظام التشغيل (macOS 14) الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي (Sunburst) لا توجد أي تفاصيل عنه حتى الآن، لذلك تشير التوقعات أنه لن يضم أي تغييرات كبيرة هذا العام، بل سيكون التركيز فيه على التوافق مع الميزات الجديدة التي ستكون في نظامي iOS 17 و iPadOS 17.

3- نظام iOS 17:

تشير التقارير إلى أن نظام التشغيل (iOS 17) سيمثل تحديثًا مهمًا لمستخدمي هواتف آيفون، إذ سيضم بعض الميزات التي ينتظرها المستخدمون منذ فترة طويلة، ومنها: إمكانية تثبيت التطبيقات من مصادر غير (آب ستور) App Store لأول مرة، وذلك ووفقا للصحفي مارك جورمان من بلومبرج.

بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل: تصميم جديد لمركز التحكم، وتطبيق جديد لتسجيل اليوميات مصمم للسماح للمستخدمين بتتبع أنشطتهم وتسجيل أفكارهم من خلال سجل حياتهم اليومية، وتحديثات في تطبيقات مثل: Find My، و Wallet، و Health، وغيرها.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن أبرز التغييرات والميزات الجديدة المتوقعة في نظام iOS 17 هذا العام، يمكنك الاطلاع على مقال: “كل ما تريد معرفته عن نظام iOS 17 القادم من آبل“.

4- نظام watchOS 10:

تشير التقارير إلى أن آبل تعمل على تغيير تصميم نظام تشغيل ساعتها الذكية (watchOS)، حيث ستنتقل من التفاعلات المعقدة إلى تجربة أكثر وضوحًا تعتمد على الويدجت (widget) – كما في شاشة آيفون على الرئيسية – مما يسهل عرض المعلومات في شاشة الساعة دون الحاجة إلى فتح التطبيق بشكل منفصل.

وتعمل آبل أيضًا على تخصيص استخدام بعض الأزرار في (Apple Watch)، ومنها الزر الدوار (Digital Crown). كما تشير بعض التقارير إلى أن آبل تعمل على إعادة تصميم جميع التطبيقات الأساسية في (Apple Watch) للاستفادة من الشاشات الكبيرة في طراز (Apple Watch Ultra) والطرز الأخرى ذات الحجم الكبيرة.