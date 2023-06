مؤتمر WWDC 2023 .. إليك أبرز المفاجآت المرتقبة من آبل هذا العام

يحظى مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) الذي سينطلق غدًا – وسيستمر حتى يوم 9 يونيو – باهتمام كبير وترقب هذا العام، بسبب احتمال إطلاق الشركة نظارتها للواقع المختلط، ودخولها سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تخوضه كبرى شركات التكنولوجيا منذ بداية العام.

وكما هي العادة؛ ستعلن آبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، حيث ستقدم هذا العام إصدارات: iOS 17، و iPadOS 17، و watchOS 10، و macOS 14، وtvOS 17، وبالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات عن تقديمها حاسوب ماك بوك جديد بشاشة 15 بوصة.

وبسبب كثرة هذه التوقعات؛ قال (مارك جورمان) الصحفي في بلومبرج في تدوينة عبر تويتر: “أتوقع أن تكون الكلمة الرئيسية في مؤتمر آبل للمطورين هذا العام الأطول في تاريخ الشركة؛ إذ ستتجاوز حاجز الساعتين المعتاد بسهولة”.

I’m expecting three major focus areas next week: 1) several new Macs, 2) the mixed-reality headset, 3) the new OSs. With all of the new hardware and software, I expect the keynote to be one of Apple’s longest ever and easily exceed two hours.

