كل ما تريد معرفته عن تطبيق Threads الجديد .. أول تهديد حقيقي لتويتر

أطلقت شركة ميتا تطبيقها الجديد (ثريدز) Threads لكل من نظامي التشغيل iOS وأندرويد بعد طول انتظار، وهو تطبيق للتدوينات النصية قائم على واجهة إنستاجرام ويروج له (مارك زوكربيرج) باعتباره منافسًا ودودًا لتويتر.

ويُعد (Threads) أول تطبيق في العالم يحصل على 30 مليون مستخدم في غضون 24 ساعة من إطلاقه تقريبًا، بحسب ما قاله (زوكربيرج) الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وذلك حدث بالرغم من عدم طرح التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي بسبب اللوائح التنظيمية.

حصل التطبيق على أول مليون مستخدم خلال 120 دقيقة من إطلاقه فقط؛ في حين حصل ChatGPT على هذا الرقم خلال أسبوع بالرغم من الهوس المنتشر بالذكاء الاصطناعي.

ويأمل (زوكربيرج) في أن يكون (Threads) أول تطبيق للمحادثات العامة يستخدمه أكثر من مليار شخص، إذ يرى أن الفرصة أتيحت لتويتر للقيام بذلك ولكنه لم ينجح.

وقد أعاد هذا الحدث (زوكربيرج) إلى استخدام تويتر لأول مرة منذ 11 عامًا، إذ نشر تغريدة عبارة عن ميم مضحك يشير إلى مدى تشابه تطبيق Threads مع تويتر.

ولكن ما هي الميزات التي يقدمها تطبيق (Threads) الجديد، وهل يستطيع فعلًا الإطاحة بتويتر، إليك كل ما تريد معرفته عن التطبيق:

أولًا؛ ما هو تطبيق (Threads)؟

يتيح لك تطبيق على (Threads) مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو بطولٍ يصل إلى خمس دقائق، والرد على المستخدمين الآخرين، وإعادة نشر المشاركات، كما تفعل عند استخدام تطبيق تويتر.

كن أهم ما يميز هذا التطبيق هو ارتباطه بإنستاجرام، إذ يتيح لك إنشاء حساب باستخدام حسابك في إنستاجرام مع الاحتفاظ بالمعرّف نفسه (اسم المستخدم)، كما يمكنك نقل قائمة المتابعين التي لديك في إنستاجرام، ويتميز إنستاجرام بأنه يمتلك قاعدة كبيرة من المستخدمين، من بينهم شخصيات عامة ومشهورة، بالإضافة إلى علامات تجارية كبيرة، وهذا يعد السبب الأول في عدد المستخدمين الكبير الذي حققه التطبيق خلال الساعات الأولى من إطلاقه.

يتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام تعرض المنشورات من الحسابات التي يتابعها المستخدم، إلى جانب المحتوى الذي تقترحه الخوارزميات. وبفضل خاصية إعادة النشر، يمكن للمستخدمين مشاركة المحتوى والتعليق عليه، حيث تظهر الردود بشكل بارز في الصفحة الرئيسية، ما يجعل التفاعل بين المستخدمين أكثر سهولة ومتعة.

ثانيًا؛ كيف تستخدم تطبيق Threads؟

للبدء باستخدام التطبيق يجب تنزيله من متجر التطبيقات، والتطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي.

بعد تثبيت التطبيق في هاتفك يمكنك اتباع الخطوات التالية للبدء باستخدامه:

بعد انتهاء تثبيت تطبيق (Threads) في هاتفك، افتحه.

سيظهر لك خيار تسجيل الدخول بحساب إنستاجرام، بالإضافة إلى خيار إنشاء حساب جديد، اختر الخيار الذي يناسبك لتسجيل الدخول.

إذا اخترت تسجيل الدخول بحساب إنستاجرام، سيظهر لك خيار (استيراد من إنستاجرام) Import From Instagram لسحب بيانات حسابك، أو يمكنك تغيير اسم المستخدم والسيرة الذاتية وصورة الحساب.

بعد ذلك؛ سيطلب التطبيق ضبط إعدادات الخصوصية، مثل هل تريد أن يكون الحساب خاصًا أم متاحًا للجميع يمكن لأي شخص متابعته والاطلاع على المحتوى الذي تشاركه.

ثم ستظهر لك قائمة الحسابات التي تتابعها في إنستاجرام مع خيار (متابعة الكل) Follow All لمتابعتها كلها.

بمجرد الانتهاء من ضبط هذا الخيار، سيظهر لك خيار (Join Threads)، اضغط عليه حتى تبدأ باستخدام التطبيق.

بمجرد الانتهاء من إنشاء حسابك، يمكنك الضغط على أيقونة (إنشاء) في أسفل الشاشة لكتابة منشورات نصية حتى 500 حرفٍ بحد أقصى – مقارنة مع 240 حرفًا في تويتر – مع إمكانية إرفاق ما يصل إلى 10 صور في المنشور الواحد أو مقاطع فيديو مدتها تبلغ حتى 5 دقائق، إلى جانب دعم نشر الروابط أيضا.

ستجد الصفحة الرئيسية في التطبيق لديها التصميم نفسه للصفحة الرئيسية في تويتر تقريبًا، فهي عبارة عن منشورات نصية مرفقة بها صور ومقاطع فيديو، وكل منشور يوجد أسفله 4 أزرار، وجميعها مقتبسة من تويتر، فيما عدا زر المشاركة الذي يتخذ رمز طائرة ورقية صغيرة، وهو يشبه زر المشاركة الموجود في إنستاجرام.

تتمثل وظائف الأزرار الأربعة كما يلي، الأول: زر الإعجاب بالمنشور، والثاني: زر الرد على المنشور، والثالث: هو زر إعادة النشر في التطبيق، وبالضغط عليه تظهر قائمة في أسفل الشاشة بها خيارين، الأول (إعادة النشر الفوري) Repost، والثاني خيار (Quote) يتيح لك إعادة النشر مع كتابة تعليق على المنشور، وفي الحالتين سيظهر المنشور في صفحتك.

بينما الزر الرابع: يتيح لك مشاركة المنشور خارج تطبيق (Threads)، وعند الضغط عليه تظهر قائمة تحمل العديد من الخيارات، الأول: هو (إضافة إلى القصص) Add to Story يتيح لك نشر المنشور في قصص إنستاجرام، والثاني: هو (Post to Feed) يسمح لك بمشاركة المنشور في صورة منشور تقليدي في إنستاجرام، والثالث هو خيار يتيح لك مشاركة المنشور كرابط في تغريدة في تويتر نفسه.

ثالثًا؛ كيف يعرض لك التطبيق المحتوى؟

يعتمد تطبيق (Threads) في عرض المنشورات في الصفحة الرئيسية على الطرق المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي ومنها تويتر، إذ يستخدم التطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعرّف تفضيلات المستخدم ونوع المحتوى الذي يعجبه، وعلى هذا الأساس يعرض لك المحتوى في الصفحة الرئيسية.