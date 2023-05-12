كل ما تحتاج لمعرفته عن PaLM 2 نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل

أعلنت شركة جوجل أمس خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (I/O 2023) عن نموذج (PaLM 2) وهو أحدث نموذج لغوي كبير (LLM) طورته، وهو النموذج الذي يعمل به روبوت الدردشة (بارد) Bard، كما سيكون حجر الأساس لجميع منتجات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جوجل بفضل قدراته وإمكاناته الواسعة.

يُعد (PaLM 2) المنافس الأول والمباشر لنموذج (GPT-4) الذي قدمته شركة (OpenAI) خلال شهر مارس الماضي، والذي يعمل به حاليًا الإصدار المدفوع من ChatGPT.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وقد قال (زوبين قهرماني) Zoubin Ghahramani نائب الرئيس في شركة (DeepMind) التابعة لجوجل في منشور الإعلان عن النموذج عبر مدونة جوجل: “لقد تعلمنا على مدار العقد الماضي الكثير من تطوير الذكاء الاصطناعي مثل كيفية توسيع نطاق الشبكات العصبية بذكاء، إذ تعلمنا خلال بحثنا أن حجم النموذج ليس هو العنصر الرئيسي في النماذج اللغوية فالحجم الأكبر ليس دائمًا الأفضل، بل الإبداع البحثي هو المفتاح لبناء نماذج رائعة. لقد علمتنا التطورات الحديثة كيفية تصميم النماذج وتدريبها، وكيفية تضمين الوسائط المتعددة، وأهمية وجود ردود فعل بشرية، وكيفية بناء النماذج بشكل أكثر كفاءة من أي وقت مضى”.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن PaLM 2 نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل:

أولًا؛ ما هو نموذج PaLM 2؟

يعد (PaLM 2) – وهو الجيل الجديد من النموذج اللغوي الكبير (PaLM) الذي قدمته جوجل لأول مرة خلال عام 2022 – نموذج لغوي يتميز بأنه أسرع وأكثر كفاءة من الإصدار بفضل قدراته القوية في التفكير المنطقي والرياضيات، وكتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها، وتعامله مع النصوص المتعددة اللغات.

إذ تقول جوجل إن نموذج (PaLM 2) قد دُرب بشكل مكثف على النص المتعدد اللغات، الذي يشمل أكثر من 100 لغة، وقد أدى ذلك إلى تحسين قدرته بشكل كبير على فهم النصوص الدقيقة وتوليدها وترجمتها بدقة أكبر من النماذج السابقة.

كما ركزت جوجل في جعل نموذجها اللغوي أفضل في التفكير المنطقي والرياضيات، إذ أشار (قهرماني) إلى أن الشركة قد دربت النموذج على كمية كبيرة من نصوص الرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى الأوراق العلمية وصفحات الويب التي تحتوي على التعبيرات الرياضية.

وليس سرًا أن النماذج اللغوية الكبيرة – بتركيزها في اللغة – واجهت صعوبة في التعامل مع أسئلة الرياضيات دون اللجوء إلى أدوات خارجية، ومع ذلك؛ تقول جوجل إن نموذجها (PaLM 2) يمكنه بسهولة حل الألغاز الرياضية، وحل المشكلات بطرق منطقية وحتى تقديم الرسوم البيانية بدون الحاجة إلى أي أدوات خارجية.

بالإضافة إلى ذلك؛ يتميز PaLM 2 الآن بدعم محسّن لتوليد الأكواد البرمجية وتصحيحها، إذ دُرب النموذج على 20 لغة برمجة، بما يشمل اللغات الشائعة مثل: JavaScript و Python، واللغات غير المعروفة على نطاق واسع مثل: مثل: Prolog و Fortran و Verilog.

لذلك يشكل نموذج PaLM 2 أساس Codey نموذج جوجل المتخصص في توليد الأكواد البرمجية، وتصحيح الأخطاء، الذي أعلنت عنه جوجل أمس أيضًا كجزء من خدمة إكمال التعليمات البرمجية وإنشاءها.

ثانيًا جوجل تقدم مجموعة متنوعة من النماذج:

يعد نموذج (PaLM 2) أكثر قدرة من النماذج السابقة، بالإضافة إلى أنه أسرع وأكثر كفاءة أيضًا، وتقدمه جوجل بأحجام متنوعة، مما يجعل من السهل الاعتماد عليه في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

تقول جوجل إنها ستوفر نموذج (PaLM 2) بأربعة أحجام مختلفة ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر كما يلي: Gecko، و Otter، و Bison، و Unicorn.

يتميز نموذج (Gecko) أنه خفيف الوزن لدرجة أنه يمكنه العمل في الأجهزة المحمولة، كما أنه سريع بما يكفي للعمل مع التطبيقات التفاعلية المستخدمة في الأجهزة المحمولة، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. ويعني هذا التنوع أنه يمكن ضبط نموذج (PaLM 2) لدعم فئات كاملة من المنتجات بطرق أكثر لمساعدة المزيد من الأشخاص.

ثالثًا؛ كم عدد المنتجات التي تستخدم فيها جوجل نموذج (PaLM 2)؟

أعلنت جوجل أمس في مؤتمر (I/O 2023) عن أكثر من 25 منتجًا وميزة جديدة تستند في عملها إلى النموذج (PaLM 2)، وهذا يعني أن هذا النموذج يمكنه تقديم أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرةً للناس بما يشمل: المستهلكين والمطورين والشركات من جميع الأحجام حول العالم.

إليك بعض الأمثلة لمنتجات جوجل المستخدم فيها نموذج (PaLM 2):

1- روبوت الدردشة (بارد) Bard:

أتاحت قدرات نموذج (PaLM 2) المحسنة لجوجل توسيع إمكانيات روبوت الدردشة (بارد) Bard إلى لغات جديدة؛ إذ يدعم الروبوت الآن ثلاث لغات، وهي: الإنجليزية، والكورية، واليابانية، وتطمح أن تصل قائمة اللغات المدعومة إلى 40 لغة أخرى، خلال الفترة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك أصبح يدعم توليد الأكواد البرمجية وتصحيحها.

2- ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات Workspace:

تستند ميزات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها جوجل في حزمة تطبيقاتها المكتبية (Workspace) – التي تساعد في توليد النصوص من مطالبات بسيطة في رسائل جيميل، ومحرّر مستندات جوجل، وتنظيم جداول البيانات – إلى النموذج (PaLM 2)، مما يساعد الأشخاص في إنجاز العمل بشكل أفضل وأسرع.

3- نموذج Med-PaLM 2 للمعرفة الطبية:

أعلنت جوجل أيضًا عن نموذج (Med-PaLM 2) الذي يركز على المعرفة الطبية، إذ يمكنه الإجابة عن الأسئلة الطبية بدقة، وتلخيص الأفكار من مجموعة متنوعة من النصوص الطبية.

ويعد هذا النموذج أول نموذج لغوي كبير يعمل على مستوى الخبراء في الأسئلة الطبية؛ إذ وصلت دقته في الإجابة عن أسئلة امتحانات الترخيص الطبي في الولايات المتحدة (USMLE) إلى أكثر من 85%. وتضيف له جوجل الآن قدرات معالجة الوسائط المتعددة لتجميع معلومات مثل: الأشعة السينية وتصوير الثدي بالأشعة السينية لتحسين نتائج المرضى يومًا ما.

وقد صرحت جوجل أنها ستتيح نموذج (Med-PaLM 2) لمجموعة صغيرة من عملاء خدمتها السحابية في وقت لاحق من هذا الصيف للحصول على آرائهم، مما يتيح لها تحديد حالات الاستخدام الآمنة والمفيدة.

4- نموذج Sec-PaLM للأمن الإلكتروني:

أعلنت جوجل أمس أيضًا عن نموذج (Sec-PaLM) هو إصدار متخصص من نموذج (PaLM 2) دُرب على حالات الاستخدام الأمني، وهو متاح من خلال خدمة جوجل السحابية (Google Cloud).

ويستخدم نموذج (Sec-PaLM) الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحليل وشرح سلوك البرامج النصية التي يحتمل أن تكون ضارة، وسيكون قادر على اكتشاف البرامج النصية التي تشكل بالفعل تهديدات للأفراد والمؤسسات في وقت غير مسبوق.

5- إتاحة نموذج PaLM للمطورين:

تقوم شركة جوجل منذ شهر مارس بمعاينة واجهة برمجة التطبيقات للنموذج (PaLM API) مع مجموعة صغيرة من المطورين، وبدءًا من أمس أتاحت للمطورين التسجيل لاستخدام نموذج PaLM 2، أو يمكن للعملاء استخدام النموذج عبر منصة (Vertex AI) للحفاظ على الخصوصية والأمان على مستوى المؤسسات.

إذ يستخدم المطورون والشركات بالفعل منصة Vertex AI في خدمة جوجل السحابية (Google Cloud) لبناء نماذج التعلم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها على نطاق واسع.

رابعًا؛ ما هي خطط جوجل للنهوض بمستقبل الذكاء الاصطناعي:

صرحت جوجل أمس أن (PaLM 2) يوضح تأثير النماذج العالية القدرة ذات الأحجام والسرعات المختلفة، وأن نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة الاستخدامات تقدم فوائد حقيقية للجميع، لذلك تلتزم بإصدار أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر إفادة ومسؤولية.

وأضافت: “لقد حققت فرق Brain و DeepMind العديد من اللحظات الحاسمة في الذكاء الاصطناعي على مدار العقد الماضي، ونحن نجمع بين هذين الفريقين العالميين في وحدة واحدة اليوم، لمواصلة تسريع تقدمنا، لن يوفر فريق DeepMind المدعوم بموارد جوجل إمكانات جديدة مذهلة للمنتجات التي تستخدمها كل يوم فحسب، بل يمهد الطريق بشكل مسؤول للجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي”.

بالإضافة إلى ذلك تعمل جوجل على نموذج جديد يُسمى (Gemini) ليكون متعدد الوسائط وذو كفاءة عالية في تكامل الأدوات وواجهة برمجة التطبيقات، وقد صُمم لتمكين الابتكارات المستقبلية، مثل: الذاكرة الطويلة والتخطيط.

لا يزال نموذج (Gemini) في مرحلة التدريب حاليًا، ولكن جوجل صرحت أنه يقدم بالفعل قدرات هائلة في التعامل مع الوسائط المتعددة لم يسبق لها مثيل في النماذج السابقة، كما سيتوفر Gemini بأحجام وإمكانيات مختلفة، تمامًا مثل نموذج (PaLM 2)، لضمان إمكانية استخدامه عبر منتجات وتطبيقات وأجهزة مختلفة يستفيد منها الجميع.