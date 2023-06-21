دراسة: نسبة انتشار الألعاب الرقمية عبر الإنترنت في السعودية تتجاوز 90%

تُعد الألعاب الرقمية واحدة من أكثر الهوايات انتشارًا في المملكة العربية السعودية؛ وخاصة بين أفراد جيل ما بعد الألفية، إذ كشفت دراسة جديدة أجرتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن نسبة انتشار الألعاب الرقمية عبر الإنترنت بلغت 90.8%، وأن أكثر الفئات ممارسة للعب عبر الإنترنت هم الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة بنسبة 98.5%.

وتضمنت أول دراسة مسحية تحليلية شاملة لسوق منصات المحتوى الرقمي بالمملكة لعام 2022 أجرتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، جميع منصات المحتوى الرقمي في المملكة التي تشمل: منصات الفيديو الرقمية، ومنصات الصوت الرقمية، ومنصات الألعاب الرقمية، ومنصات الإعلانات الرقمية.

نتائج منصات الألعاب الرقمية:

أظهرت الدراسة أن متوسط الوقت اليومي المستغرق في اللعب بلغ ساعة و29 دقيقة، وأن متوسط الإنفاق الشهري للفرد على الألعاب الرقمية يصل إلى 138 ريالًا سعوديًا.

وبلغت نسبة الأفراد الذين يدفعون مقابل تحميل الألعاب 86.4%، بينما يدفع نسبة 55.5% من الأفراد مقابل شراء وظائف إضافية داخل الألعاب.

اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ في اﻟﻠﻌﺐ عبر الإنترنت:

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ بنسبة 78.4%.

اللعب بالألعاب المجانية عبر الإنترنت مباشرة بنسبة 70.3%.

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻷﻟﻌﺎب المدفوعة بنسبة 8.3%.

أﻧﻮاع اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ:

أﻟﻌﺎب اﻷﻛﺸﻦ (ﻣﺜﻞ: ﻣﻮرﺗﺎل ﻛﻮﻣﺒﺎت) بنسبة 32.9%.

ألعاب الحروب والمعارك المسلحة (مثل: ﺑﺒﺠﻲ، وﻛﻮل أوف دﻳﻮﺗﻲ، وإﺑﻜﺲ ﻟﺠﻨﺪ) بنسبة 57.9%.

الألعاب الرياضية (مثل: فيفا، وأن بي إي، ونيد فور سبيد) بنسبة 41.3%.

أﻟﻌﺎب اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات (ﻣﺜﻞ: ﻛﺮاش، وﺗﻮﻣﺐ راﻳﺪر، وماين كرافت) بنسبة 38.3%.

ألعاب الورق بنسبة 38%.

ألعاب البلياردو (مثل: إيت بوك، وسنوكر، وثري دي بول) بنسبة 32.5%.

أﻟﻌﺎب إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ (ﻣﺜﻞ: الشطرنج، وور ﻛﺮاﻓﺖ 3، رد آلرت) بنسبة 29.7%.

ألعاب الذكاء (مثل: تتريس، وكاندي كراش، وسوليتير، وكروس ووردس) بنسبة 28.8%.

أﻟﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة (ﻣﺜﻞ: ﺳﻴﻤﺰ، وﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ ﻓﻼﻳﺖ ﺳﻴﻤﻴﻠﻴﺘﻮر، وﻛﺎردراﻳﻔﻴﻨﺞ، وباركينج)بنسبة 24.3%.

الأجهزة الأكثر استخدامًا ف اللعب عبر الإنترنت:

يُعد اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻓﻲ اللعب عبر الإنترنت، إذ تستخدمه نسبة 99.7% من الأفراد في اللعب، ليصبح ترتيب الأجهزة الأكثر استخدامًا في اللعب عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية كما يلي:

المركز الأول الهاتف الذكي بنسبة 99.7%.

المركز الثاني الحاسوب اللوحي بنسبة 11.2%.

المركز الثالث أجهزة الألعاب (مثل: بلاي ستيشن، وإكس بوكس) بنسبة 9.2%

المركز الرابع الحواسيب المحمولة بنسبة 7.2%.

المركز الخامس أجهزة الألعاب الإلكترونية المتنقلة (مثل نينتندو سويتش) بنسبة 4.7%.

المركز السادس الحواسيب المكتبية بنسبة 3.7%.

طريقة اللعب عبر الإنترنت:

تُعد طريقة اللعب الفردي هي الطريقة الأكثر انتشارًا بين اللاعبين في المملكة إذ بلغت 88.2%، ويأتي في المركز الثاني طريقة اللعب الجماعي بنسبة 57.4%، بينما جاء في المركز الثالث المشاركة في البطولات عبر الإنترنت بنسبة 5%.

أنواع البطولات التي يشارك فيها اللاعبون السعوديون عبر الإنترنت:

بطولة العالم (بيجي موبايل ستار تشالنج) بنسبة 83.1%.

بطولة كفو جيمز بنسبة 70.6%.

بطولة سعودي جيمر بنسبة 65.8%.

بطولة (أوفر واتش السعودية) بنسبة 55%.

الألعاب المرغوبة للمشاركة في البطولات عبر الإنترنت:

ببجي (PUBG) بنسبة 30.2%.

فيفا (FIFA) بنسبة 25.5%.

فورت نايت (Fortnite) بنسبة 17.3%.

ماريو كاربت (Mario Kart) بنسبة 10%.

تيكين (TEKKEN) بنسبة 8.8%.

ليج أوف ليجند (League of Legends) بنسبة 7.1%.

منهجية الدراسة:

بينت الهيئة أن الدراسة استندت إلى بيانات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء من حيث التحليل الديموغرافي للسكان وفق المناطق الإدارية، والجنسية، والجنس، والفئات العمرية – التي شملت الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 74 سنة – مع تغطية كافة المناطق الإدارية في المملكة.

وبلغ حجم عيّنة الدراسة 10.500 مشارك، يمثل الذكور نسبة 53% منهم، والإناث نسبة 47%، وحسب الجنسية نسبة 59% من العينة كانوا من السعوديين، ونسبة 41% كانوا من غير السعوديين.