تقرير يكشف عن أكثر الهواتف الرائدة مبيعًا خلال الربع الأول من 2023

كشف التقرير الأحدث من شركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys عن أكثر الهواتف الذكية الرائدة مبيعًا خلال الربع الأول من عام 2023.

وبحسب تقديرات (كاناليس)، فإن المراكز الأربعة الأولى كانت من نصيب هواتف آيفون من شركة آبل، وهي: (آيفون 14 برو ماكس)، ثم (آيفون 14 برو)، ثم (آيفون 14)، ثم (آيفون 13)، ثم جاء هاتف (جالاكسي إس23 ألترا) من شركة سامسونج في المركز الخامس.

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وتقاسمت شركتا آبل وسامسونج المراكز السبعة الأخرى من السادس إلى الثاني عشر، وهي بالترتيب التالي: (آيفون 14 بلس)، ثم (جالاكسي إس23)، ثم (آيفون 12)، ثم (جالاكسي إس23 بلس)، ثم (جالاكسي زد فليب4)، ثم الجيل الثالث من (آيفون إس إي)، ثم (جالاكسي إس22).

وجاء هاتف (شاومي 13) في المركز الثالث عشر، ثم هاتف (ميت 50) من هواوي في المركز الرابع عشر، ثم عادت سامسونج إلى القائمة في المركز الخامس عشر مع هاتف (جالاكسي إس21 إف إي 5جي).

وبحسب تقرير (كاناليس)، فإن 31 في المئة من جميع الشحنات خلال المدة الواقعة بين شهري كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2023، كانت من الهواتف الذكية الرائدة التي يزيد سعرها على 500 دولار أمريكي لسعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة، وهي أعلى نسبة في السنوات الخمس الماضية.

وارتفع هذا القطاع الخاص بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي متجاوزًا أداء سوق الهواتف الذكية بصورة عامة، الذي انخفض بنسبة 13.3 في المئة على أساس سنوي.

وكشفت البيانات أن أكثر الهواتف الذكية الرائدة العاملة بنظام أندرويد خلال الربع الأول من العام الحالي كان (جالاكسي إس23 ألترا).

يُذكر أن أجهزة سامسونج وآبل تحتل معظم المراكز الخمسة عشر الأولى، وهو أمر مفهوم نظرًا إلى توفر أجهزتهما الرائدة على نطاق أوسع.

وعلى سبيل المثال، تبيع جوجل سلسلة (بكسل 7) Pixel 7 في 17 دولة فقط، وتحتفظ أوبو بهاتف (فايند إن2) Find N2 في الصين، في حين لا تزال هونر تحاول اللحاق بالركب وتأخرت بإطلاق هاتفها الرائد (ماجيك5 برو) Magic5 Pro حتى شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت (نيكول بينج)، المحللة في كاناليس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن البائعين سيستغرقون بعض الوقت للعودة إلى المسار الصحيح وتسجيل زيادة صحية في الشحنات. ويُتوقع أن يظل الطلب على الهواتف الذكية لعام 2023 بطيئًا، لكن الآمال في عام 2024 ستشهد عودة إلى النمو.