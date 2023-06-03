تقرير: دولة غير متوقعة تتمتع بأفضل المهارات للأمن السيبراني

كشف تقرير حديث بشأن مهارات الأمن السيبراني أن سكان أصغر دولة في العالم هم أعرف الناس فيما يتعلق بالأمن السيبراني.

ووفقًا لـ (اختبار الخصوصية الوطني)، الذي أجرته شركة خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (نورد في بي إن) NordVPN، احتلت الفاتيكان المرتبة الأولى، مع وجود ثماني دول أوروبية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى.

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وقالت (نورد في بي إن) إن الاختبار صُمم «لتقييم جوانب حياة الفرد على الإنترنت، ومن ذلك: فهمه للأمن السيبراني نظريًا وقدرته على تعرف التهديدات عبر الإنترنت والرد وفقًا لذلك».

وبناءً على البيانات التي جُمعت منذ عام 2020، والتي أجاب فيها ما يقرب من 140 ألف مشارك من 192 دولة عن 20 سؤالًا، سجل المشاركون في مدينة الفاتيكان 72 نقطة في الاختبار، وهو أعلى معدل مقارنةً بأي دولة أخرى.

ووفقًا لتقرير (نورد في بي إن) للأمن السيبراني، «أظهر السكان وعيًا ممتازًا بالمخاطر الرقمية وكيفية تجنبها». ومع ذلك، فقد انتقد التقرير عاداتهم الرقمية، وعلّق على حاجة السكان إلى تحسين استخدامهم للخدمات عبر الإنترنت وأدوات الخصوصية ليظلوا آمنين.

وجاءت فنلندا في المرتبة الثانية، ثم جمهورية التشيك في المرتبة الثالثة. وبالمقارنة مع مدينة الفاتيكان، حقق كلا البلدين نتائج أسوأ نسبيًا في مجالات الاختبار جميعها، وهي: العادات الرقمية، والوعي بالخصوصية الرقمية، والمخاطر الرقمية.

وكانت سنغافورة الدولة الوحيدة خارج أوروبا التي اقتحمت المراكز العشرة الأولى، ذلك أنها احتلت المرتبة السابعة برصيد 69 نقطة، وهي أعلى نسبة مقارنةً بأي دولة آسيوية. وجاءت ماليزيا والإمارات العربية المتحدة خلفها بعد تسجيلهما 67 نقطة.

وفي تقرير الأمن السيبراني، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 67 نقطة، لتحتل المرتبة الحادية والعشرين عالميًا. وقد تفوقت على كندا في كل جانب من جوانب الاختبار.

وفي قارة أوقيانوسيا، احتلت نيوزيلندا الصدارة، مسجلةً 68 نقطة، في حين سجلت أستراليا 63 نقطة فقط. وكان أداء نيوزيلندا أفضل في الفئات جميعها.

وتصدرت البرازيل القائمة في قارة أمريكا اللاتينية بتسجيلها 67 نقطة متفوقةً على أقرب منافسيها الأرجنتين وكولومبيا بنقطتين. وحققت كولومبيا نتائج أفضل في العادات الرقمية، والمخاطر الرقمية، مقارنةً بالأرجنتين.

يُذكر أن متوسط النقاط العالمي كان 65 نقطة، وكان أداء المستجيبين أفضل في تعرف المخاطر الرقمية وتجنبها، بمتوسط درجات قدره 82 نقطة.

وكانت متوسط الدرجات لمعرفة أفضل السبل لحماية أنفسهم من البرامج الضارة هو 69 نقطة، و47 نقطة فقط لمعرفة كيفية تأمين البيانات باستخدام أدوات الخصوصية والخدمات عبر الإنترنت على نحو صحيح.