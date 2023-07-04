أهم منصات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها سدايا خلال موسم الحج هذا العام .. عاجل

قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) حزمة من الخدمات الرقمية الذكية، وأسست منظومة تقنية متقدمة متكاملة تستند في عملها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام إبان أدائهم مناسك الحج لعام 1444 هـ الموافق عام 2023.

وسخرت سدايا تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة الجهات الحكومية العاملة في موسم الحج هذا العام، إذ جهزت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام لخدمة ضيوف الرحمن إبان أدائهم مناسك الحج وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا على بذل أقصى ما يمكن لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

إليك أهم تقنيات البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها سدايا خلال موسم الحج هذا العام:

استمرت جهود سدايا بوصفها الممكن الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة عدة أشهر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لبناء منظومة رقمية ذكية اشتملت على بنى تحتية وكاميرات ومنصات ذكية ولوحات بيانات متقدمة، ومنها:

1- منصة بصير:

أطلقت سدايا خلال موسم الحج هذا العام منصة (بصير) بالشراكة مع وزارة الداخلية، وهي منصة ذكية تستند في عملها إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع.

تتيح هذه المنصة حصر أعداد الحجاج الداخلين إلى المسجد الحرام بسرعة فائقة ودقة عالية، وتتعرف سلوك الحجاج والمعتمرين مثل سقوط الأشخاص وتعرضهم للإصابة في وقت قياسي، كما ساعدت في إدارة السعة الاستيعابية للحرم وتوزيع المصلين بشكل فعال، بالإضافة إلى المساعدة في إيجاد المفقودين بسرعة.

بصير.. منصة ذكية أطلقتها #سدايا بالشراكة مع وزارة الداخلية بخوارزميات وطنية بالذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن والقطاعات الحكومية ذوات العلاقة بالحج.#سدايا_في_الحج #بسلام_آمنين pic.twitter.com/kG29dhqZxj — SDAIA (@SDAIA_SA) June 29, 2023

بالإضافة إلى ذلك؛ قدمت سدايا عدد من لوحات بيانات التحليلات المتقدمة التي تتيح تحليلات لحظية حول الوضع العام في كل موقع وفقًا لمؤشرات محددة، مثل: معدل انتظار المركبات في مسارات المنافذ، ومعدل تفويج الحجاج إلى منى في الدقيقة الواحدة.

2- منصة سواهر:

منصة (سواهر) هي منصة تتيح خدمات التعرف والتحليل المتقدم الداعمة لمختلف حالات الاستخدام كتنظيم حركة المركبات والحجاج والتنبيه حيال التجاوزات في مختلف المواقع لمساعدة الجهات الأمنية والمعنية بالحج في اتخاذ القرار بسرعة.

دعمت منصة سواهر الطرق الرئيسية والمنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة، والمواقع المحيطة بالمسجد الحرام ، والمشاعر المقدسة.

3- مركز عمليات مكة الذكية (Smart Moc):

أنشأت سدايا خلال موسم الحج هذا العام مركز عمليات مكة الذكية (Smart Moc) في مقرها بمكة المكرمة، وبالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام، وجهزت قسمًا خاصًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى، وزودته بتجهيزات ذكية لتمكن الجهات المعنية من توظيفها والاستفادة من مخرجاتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة سير موسم الحج.

مركز عمليات مكة الذكية.. أحدث مراكز تقنيات الذكاء الاصطناعي التي نفذتها #سدايا وتقدم خدماتها بالشراكة مع وزارة الداخلية.#سدايا_في_الحج#بسلام_آمنين pic.twitter.com/dWZNH4ZD6q — SDAIA (@SDAIA_SA) June 29, 2023

4- خدمات تقنية متكاملة لدعم مبادرة طريق مكة:

شملت جهود سدايا خلال موسم الحج هذا العام بناء خدمات تقنية متكاملة لدعم مبادرة طريق مكة التي نفذتها وزارة الداخلية في 7 دول عربية وإسلامية، أنشأت من خلالها البنية التحتية الرقمية لصالات عبور الحجاج من مطارات بلدانهم، ومنها بناء 74 محطة بصمة، وتجهيز 31 حقيبة متنقلة، مما كان لها الأثر في تسهيل إجراءات سفر الحجاج بالتعاون مع الجهات المعنية بالمبادرة.

وفي المملكة شاركت سدايا مع المديرية العامة للجوازات والجهات الحكومية المختصة في استقبال الحجاج عبر 15 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا لدعم صالات استقبال الحجاج إبان دخولهم إلى المملكة للتوجه إلى أداء مناسك الحج، ويستمر هذا العمل حاليًا لتسهيل مغادرة الحجاج إلى بلدانهم.

سعت #سدايا إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة الجهات الحكومية في مختلف المجالات ذوات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن كما عملت على تجهيز البنية التقنية في 15 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً بالمملكة ومبادرة طريق مكة التي نُفذت هذا العام في سبع دول. https://t.co/SsOACFGJ3u — SDAIA (@SDAIA_SA) June 26, 2023

5- توفير الخدمات الرقمية في تطبيق توكلنا بـ 7 لغات:

أتاحت (سدايا) خلال موسم الحج هذا العام عدد من الخدمات الرقمية عبر تطبيق (توكلنا خدمات) – الذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، ويُقدم لهم 241 خدمة إلكترونية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية – بسبع لغات. ويمكن استخدامه في 77 دولة في العالم، فقد تمكن الحجاج من استعراض خدمات التطبيق باللغات: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنجلاديشية، والأوردية، والهندية.

وتضمنت هذه الخدمات الرقمية المقدمة بسبع لغات ما يلي:

خدمات الرسائل واستقبال الإشعارات الخاصة بموسم الحج.

متابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة أولاً بأول والمدن الأخرى المفضلة للحاج.

تنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر، وإمكانية مشاركة بيانات حالة الطقس وإرسالها عبر التطبيق إلى الآخرين بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد.

خدمات : تصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وجرى خلال تطبيق توكلنا خدمات أيضًا استعراض: بطاقة الحاج الذكية، وتصاريح الدخول للمشاعرالمقدسة، بالإضافة إلى تقديم خدمات أسعفني، ونداء الاستغاثة، واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.