تستعد المملكة العربية السعودية كل عام لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج بأحدث الاستعدادات والتقنيات، إذ تعمل الجهات المختصة على جميع الجبهات، سواء الموارد البشرية أو التكنولوجية لتسهيل أداء فريضة الحج.

ويُعد موسم الحج هذا العام استثنائيًا، إذ إنه أول موسم حج دون قيود كورونا، ويشهد عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وقد أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة العربية السعودية ترحب بقدوم أكثر من مليوني حاج من 160 دولة.

لذلك تنوعت التقنيات التي اعتمدتها المملكة لخدمة الحجاج هذا العام، ومنها: التطبيقات والمواقع الإلكترونية،، والبطاقات الذكية، والروبوتات، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات.

إليك أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المسجد الحرام لخدمة الحجاج هذا العام:

1- الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن:

سخرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام، وشمل ذلك: تقديم حلول تقنية متقدمة للحجاج، وتسريع إجراءات دخول الحجاج، بالإضافة إلى المشاركة في تجهيز الخدمات التقنية في مبادرة طريق مكة في 7 دول.

كما نظمت الهيئة بالتعاون مع جامعة أم القرى “ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحج والعمرة“، الذي نُقش فيه مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبله في المملكة لاسيما في قطاع الحج والعمرة.

وقد ناقش الملتقى بعض من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحج والعمرة ومنها:

إدارة الحشود والسلامة.

التوجيه وتعرّف الاتجاهات لحظيًا.

الترجمة والاتصال اللغوي.

كشف السلوكيات غير المعتادة.

المساعدة الشخصية للحجاج.

رصد البيئة مثل: درجة الحرارة والرطوبة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ودورها في توفير الإرشادات الدينية.

2- روبوت مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة:

وفرت رئاسة شؤون الحرمين هذا العام روبوتًا جديدًا لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وتعريفهم بالخدمات المقدمة في المجمع بـ 11 لغة.

ويتضمن الروبوت العديد من المواصفات الخاصة بخدمة الزوار منھا القدرة على تعرّف المشاعر الأساسية، والقدرة على تعرّف الوجوه والتفاعل الصوتي مع الزوار من خلال اللمس وحركة الید.

تقرير مرئي | الروبوت التعريفي يرحب بزوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة. #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/XOlm1EZeA3 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 12, 2023

وقد قدمت رئاسة شؤون الحرمين العام الماضي عدد من الروبوتات المختصة بتوزيع ماء زمزم على الحجاج، وروبوتات للتعقيم، وأخرى لاستقبال الحجاج، وهي مستمرة هذا العام أيضًا.

يوزع روبوت ماء زمزم 30 عبوة في الجولة الواحدة، ويعمل لمدة تصل إلى 8 ساعات، وولديه إنذار مبكر مع بث صوتي، ويحتوي على كاميرات علوية وكاميرات سفلية، وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل للمجال أمامه؛ وذلك لتفادي جميع أنواع العوائق حال وجودها.

3- مكانس التطهير الذكية:

استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ضمن خططها لتطوير العمليات هذا العام، ما أطلقت عليه اسم (مكانس التطهير الذكية) التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها، والمزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وميزات تتضمن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية.

العاملون على نظافة سطح الكعبة المشرفة: مشاعر الاعتزاز تتوج شرفنا بخدمة قبلة المسلمين وعظمة المكان شعارنا نحو التميز في العمل.https://t.co/ERukW7X7LG#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/jetHfVb3fO — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 13, 2023

وقال (ماجد العمودي) رئيس قسم الخدمات الفنية عبر موقع رئاسة شؤون الحرمين: “إن هذه المكانس تُشحن لمدة أربع ساعات، وتعمل لمدة تقدر ثلاث ساعات، تغطي خلالها مساحة 180 مترًا مربعًا، بقوة شفط 2000 باسكال”.

4- بطاقة شعائر الذكية:

أطلقت وزارة الحج والعمرة بطاقة شعائر الذكية لأول مرة في عام 2021، وهي بطاقة ترتبط بجميع الخدمات المقدمة للحجاج، مثل: دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدفع عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومعرفة نقاط التجمع ومواعيد التفويج والتنقل.

5- طائرات الدرون لفحص طرق المشاعر:

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام طائرات الدرون في فحص شبكة الطرق في المشاعر المقدسة وتقييمها لأول مرة في موسم الحج هذا العام، بهدف التأكد من سلامة وجودة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، إذ تعمل هذه التقنية بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق، بالإضافة إلى دور هذه التقنية في فحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق.

لأول مرة في موسم الحج.. استخدام تقنية "الدرون" في فحص وتقييم الطرق في المشاعر المقدسة.#خدمتكم_شرف 🕋#بسلام_آمنين #الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/1uAz7Fnct0 — الهيئة العامة للطرق | Roads General Authority (@RGAsaudi) June 25, 2023

6- التطبيقات:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس في مطلع هذا الشهر عن مضامين خطة الرئاسة لموسم الحج هذا العام، التي تعد أكبر خطة تشغيلية بعد انتهاء أزمة كورونا.

وكشف الشيخ السديس عن حرص الرئاسة على تنويع المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن، معلنًا عن 185 برنامجًا ومبادرة نوعية ستُقدم في موسم الحج هذا العام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ومن التطبيقات التي توفرها الرئاسة في موسم الحج هذا العام:

تطبيق تنقل: لشراء التذاكر وحجز خدمة العربات الكهربائية لأداء مناسك الطواف والسعي في المسجد الحرام.

لشراء التذاكر وحجز خدمة العربات الكهربائية لأداء مناسك الطواف والسعي في المسجد الحرام. تطبيق ترجمان: لترجمة لافتات التعليمات للحجاج غير الناطقين باللغة العربية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

لترجمة لافتات التعليمات للحجاج غير الناطقين باللغة العربية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. تطبيق المقصد: لمساعدة الحجاج في تحديد أماكنهم في المسجد الحرام ومعرفة طريقهم إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

لمساعدة الحجاج في تحديد أماكنهم في المسجد الحرام ومعرفة طريقهم إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. تطبيق لوامع الأذكار: التطبيق الجامع للأذكار والأدعية من القرآن والسنة بلغتين العربية والإنجليزية.



تطبيق المصحف الشريف ، وغيرها من التطبيقات والروبوتات الذكية التي تعمل على تهيئة البيئة الإيمانية لضيوف الرحمن.

حزمة الحاج الرقمية:

كما أطلقت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات (حزمة الحاج الرقمية) ضمن مبادرة حفاوة، وهي حزمة تضم عددًا من الخدمات الرقمية والتطبيقات التي من شأنها أن تُسهل على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ضمن مبادرة (حفاوة) وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي تطلق حزمة الحاج الرقمية.https://t.co/cQxHQq4W5h#بسلام_آمنين #من_الوصول_إلى_الحصول pic.twitter.com/eXAeQZghce — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 19, 2023

7- مستشفى صحة الافتراضي:

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن مستشفى صحة الافتراضي يُشارك في موسم الحج هذا العام بتقديم عدد من خدمات الرعاية الصحية الافتراضية (عن بُعد) عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها في سرعة التدخل الطبي، ودقة تشخيص الأمراض؛ مما يتيح اتخاذ القرار الطبي السليم في الوقت المناسب، وتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

وأفاد المستشفى أنه جهَّز طواقم طبية متكاملة بإشراف عدد من الاستشاريين في عدة تخصصات دقيقة؛ وذلك للعمل على مدار الساعة في 6 مسارات أساسية. يشمل ذلك مسار السكتات الدماغية الافتراضية، وخدمة العناية الحرجة الافتراضية، وخدمة القلب، والأشعة الافتراضية، والاستشارات الطبية الافتراضية، وخدمات الاستشارات عبر العيادات الافتراضية، وأخيرًا خدمة غسيل الكلى الافتراضية.