أبرز الروبوتات المشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي اليوم .. عاجل

انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام (AI for Good) لعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في مدينة جنيف السويسرية، وتستمر على مدى يومين بمشاركة الحكومات وقادة الصناعة والمبتكرين والتقنيين، لكن حضور هذه القمة لن يكون مقتصرًا على البشر فقط بل ستحضر الروبوتات أيضًا، ولأول مرة في العالم ستجيب لجنة من الروبوتات عن أسئلة الصحافيين.

سيكون الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعاون بين الإنسان والآلة موضوعات رئيسية في هذه القمة وسط إطلاق الأدوات التي بدأت بتغيير طريقة تفكيرنا في الإبداع والإنتاجية.

ويحضر القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام 5000 شخص، و8 روبوتات اجتماعية وأكثر من 25 روبوتًا متخصصًا، تجتمع معًا لأول مرة تحت سقف واحد، وستستعرض الروبوتات قدراتها التي تتراوح بين مكافحة الحرائق، وتقديم المساعدات وتوفير الرعاية الصحية، ومراقبة المحاصيل، وتحسين الزراعة بشكل مستدام.

وتستضيف القمة أيضًا حدث (AI for Good Innovation Factory)؛ حيث ستعرض الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

إليك أبرز الروبوتات المشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي اليوم:

1- الروبوت (صوفيا) Sophia:

قدمت شركة (Hanson Robotics) الروبوت (صوفيا) Sophia لأول مرة في عام 2015 كأول روبوت يحاكي الجنس البشري، وسرعان ما أصبح أشهر روبوت شبيه بالإنسان في العالم، وقد حصل على الجنسية السعودية في أكتوبر 2017، ليكون بذلك أول روبوت يحصل على جنسية.

يستطيع الروبوت صوفيا الحديث مع البشر، وتعرّف الوجه البشرية، وفهم المشاعر وتحليل الأصوات، إذا يجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تؤهله للقيام بذلك، مثل: الشبكات العصبية، وإدراك الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية للمحادثة، والتحكم الحركي التكيفي ، والهندسة المعرفية وغيرها.

2- الروبوت نادين (Nadine):

صُمم الروبوت نادين (Nadine) ليكون شبه الأستاذة الجامعية (ناديا ماجنات تالمان) Nadia Magnenat Thalmann عالمة الحاسوب ومؤسسة ورئيسة (MIRALab) في جامعة جنيف.

يتشابه الروبوت نادين كثيرًا مع الشكل الإنساني إذ يمتلك بشرة وشعر طبيعي المظهر وأيدي واقعية، كما يتميز بذكائه الاجتماعي حيث يمكنه رد التحية، ويتواصل عبر العين، ويتذكر المحادثات كلها التي جرت معه.

كما يستطيع هذا الروبوت الإجابة عن الأسئلة الموجهة لها بالعديد من اللغات، ويستطيع تعرّف الأشخاص الذين رآهم من قبل والانخراط معهم في محادثات طبيعية، ومحاكاة العواطف في كل من الإيماءات والوجه، اعتمادًا على محتوى التفاعل مع المستخدم.

3- الروبوت Geminoid:

طُور الروبوت (Geminoid) ليكون شبه (هيروشي إيشيجورو) Hiroshi Ishiguro مهندس الروبوتات وخبير الذكاء الاصطناعي الياباني الذي طوره. لم يحضر (إيشيجورو) هذه القمة لكن الروبوت (Geminoid) سيلقي كلمة بدلًا عنه.

يستخدم (إيشيجورو) ومعاونوه الروبوت كأداة لدراسة التفاعل بين الإنسان والروبوت، إذ يتمتع الروبوت بخمسين درجة من الحرية التي تسمح له بالتصرف مثل البشر الفعليين.

4- الروبوت (أميكا) Ameca:

طورت شركة (Engineered Arts) الروبوت (أميكا) Ameca بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتصنفه الشركة الآن أنه الروبوت الأكثر تقدماً في العالم.

يتمتع الروبوت أميكا بتعابير وجه بشرية، إذ إنه قادر على أداء تعابير الوجه من بينها الغمز وتحريك الشفتين ويمكنه التعبير عن المشاعر مثل: الفرح والغضب والصدمة بطريقة مثيرة، كما يمكنه تعرّف الوجه وإجراء محادثات مع البشر بلغة طبيعية بسلاسة.

6- الروبوت أيدا (Ai-Da):

يُعرف الروبوت الروبوت أيدا (Ai-Da) بأنه أو روبوت بشري فنان فائق الواقعية (ultra-realistic) في العالم، ظهر لأول مرة في عام 2019، وباستطاعته عن طريق تقنيات ذكاء اصطناعي معقدة رسم اللوحات والوجوه، وصناعة التماثيل، وتأليف الشعر ، وإجراء محادثات مع البشر.

يستخدم الروبوت أيدا أذرعه الآلية والكاميرات الموجودة في عينه وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لرسم لوحاته الفنية التي تُعرض في أكبر متاحف العالم. وبذلك يثبت هذا الروبوت خطأ الرأي السائد الذي يقول إن الفن من صنع الإنسان، لبشر آخرين.

7- الروبوت سبوت (Spot):

طورت شركة (بوسطن ديناميكس) Boston Dynamics الروبوت سبوت (Spot) في عام 2020 من أجل مساعدة الإنسان في أداء العديد من المهام، وهو روبوت رباعي الأرجل متنقل، يتحرك عبر التضاريس المتنوعة بسلاسة ويمشي ويهرول ويتجنب العوائق ويصعد السلالم،كما يمكنه فتح الأبواب.

صُمم هذا الروبوت بنظام رؤية ثلاثي الأبعاد وتقنية SLAM حتى يمكنه تجنب العقبات أثناء المشي، ولوحات حسابية قوية من أجل التحكم الديناميكي تجعله يتوازن ويتكيف مع الاضطرابات الجسدية.

يمكن التحكم في الروبوت (سبوت) عن بعد مع القدرة أيضًا على التنقل وتنفيذ بعض المهام بشكل مستقل.

8- الروبوت جرس (Grace):

يُعد الروبوت جريس (Grace) هو أول روبوت مساعد تمريض في العالم، طورته شركة (Hanson Robotics) – المطورة للروبوت (صوفيا) الأول في هذه القائمة – بالشراكة مع شركة (SingularityNET) لتقديم الدعم والرعاية لكبار السن ولكن يمكن استخدامه كدعم تمريضي في أي رعاية صحية أو بيئة منزلية.

9- الروبوت 4NE-1:

يُعد الروبوت (4NE-1) واحد من أكثر الروبوتات تقدمًا في العالم المصممة للتعاون مع البشر، تمكّنه تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة وتقنيات الاستشعار الفريدة من التفاعل بأمان وبشكل طبيعي مع البشر.

يتعرّف الروبوت (4NE-1) الأصوات البشرية واللغات وحتى النغمات والعواطف، ويتفاعل مع البشر من خلال التحكم في الصوت والإيماءات. كما لديه القدرة على تعرّف الأشياء وتتبعها، ويمكنه التنقل بأمان في التضاريس وصعود السلالم المختلفة مع موازنة الأشياء الدقيقة في يديه.

الجدير بالذكر أن هذه القمة يحضرها دبلوماسيون وأكاديميون ومفكرون مثل: يوفال نوح هراري وستيوارت راسل ومسؤولون تنفيذيون في كبرى الشركات التقنية من بينها جوجل وأمازون ومايكروسوفت. الهدف المعلن هو تطوير حلول لكيفية عمل البشر مع الذكاء الاصطناعي، وفي النهاية إنشاء إطار تنظيمي عالمي.