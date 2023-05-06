Ulaa .. متصفح الويب الجديد الذي قد يتفوق على كروم وفايرفوكس

أطلقت شركة التقنية (زوهو) Zoho متصفحًا جديدًا للويب تدّعي أنه يتفوق على المتصفحات الأخرى، لأنه يقدم أفضل ميزات الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى أنه فائق السرعة.

وتقول (زوهو) في الموقع الخاص بمتصفح الويب الجديد المسمى (أولا) Ulaa: «نعتقد أن تصفح الإنترنت لا يعني أن تخسر خصوصيتك. لهذا السبب أنشأنا متصفحًا يحترم خصوصيتك، ويحمي بياناتك الشخصية، وهو مصمم لترقية طريقة عملك على الإنترنت».

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يُذكر أن (زوهو) هي شركة هندية تختص في صناعة البرامج الحاسوبية وأدوات الأعمال على شبكة الإنترنت. وهي تُشتهر بمجموعة التطبيقات المكتبية (زوهو أوفيس سويت) Zoho Office Suite.

وتقول (زوهو): «أنت لا تسمح للشركات الأخرى بتتبع أنشطتك في الحياة الواقعية، لذا ألا يجب أن يكون الحال هو نفسه على الإنترنت؟ فمن خلال حظر التتبع والمراقبة الصفرية في المتصفح ومانع الإعلانات المتعدد المستويات، يحميك (أولا) من إساءة استخدام الخصوصية وتهديدات الأمن السيبراني العالية الخطورة».

ويوفر متصفح (أولا) Ulaa الجديد خصائص، مثل: الإحصاءات المجهولة المصدر، وسياسة للتصحيح الأمني على مدار الساعة، والحماية من تهديدات الأمن السيبراني العالية الخطورة، والتحديث التلقائي على جميع المنصات، وإعادة تعيين معرفات المستعرض تلقائيًا، والعزل الجغرافي للبيانات.

وتقول (زوهو) إن (أولا) Ulaa يوفر أحدث الميزات التي تضمن الحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية وتظل بصمتك على الإنترنت مخفية عن أعين المعلنين المتطفلة.

وبحسب الشركة، فإن المتصفح لا يرسل أي بيانات إلى جهات خارجية، ولا يوجد فيه حساسات لتتبع الحركة، أو إدماج لحسابات الطرف الثالث، بالإضافة إلى أشياء أخرى تحمي بيانات المستخدمين من المعلنين.

ويمتاز (أولا) أيضًا بأنه يوفر أوضاعًا متعددة للتصفح، مثل: (وضع العمل) Work Mode الذي يساعد في زيادة الإنتاجية والتركيز في العمل عن طريق حظر مواقع الويب المُلهية، و(وضع المطور) Developer Mode الذي صُمم لمطوري الويب والمختبرين خاصةً، وهو يتضمن إضافات مقترحة لجعل تجربة التصفح سلسة.

ويوفر المتصفح أيضًا (الوضع الشخصي) Personal Mode الذي يوفر وظائف قياسية للخصوصية، مثل: تسجيلات الدخول الآمنة، ومنع التعقب للحفاظ على الخصوصية الشخصية على الإنترنت.

وللأطفال خاصةً، يأتي (أولا) Ulaa مع (وضع الأطفال) Kids Mode الذي يوفر منصة آمنة لتصفح الإنترنت للأطفال، حيث يمكنهم التصفح، والتعلم، واكتشاف المحتوى الملائم.

وتدعي (زوهو) إن متصفحات الويب الأخرى ليست مصممة للإنتاجية، ولكن (أولا) مختلف، إذ تقول: «هل سئمت من المتصفحات البطيئة التي لا تفعل شيئًا يُذكر لمساعدتك في إنجاز المهام؟ لقد حسنّا كل جانب من جوانب (أولا) لمساعدة المستخدمين على زيادة الإنتاجية وإنجاز المزيد في وقت أقل».

وفي هذا الجانب، يوفر المتصفح خصائص تساعد في ذلك، مثل: التجميع الذكي لعلامات التبويب، ومدير كلمات السر، ومدير علامات التبويب، وتصوير الشاشة، والملحوظات، والمزامنة المتعددة الأجهزة، ولوحة التحكم الذكية.

يُذكر أن متصفح (أولا) متاح الآن للتنزيل للحواسيب الشخصية العاملة بأنظمة التشغيل: ويندوز، ولينوكس، وماك، بالإضافة إلى الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي: أندرويد، وآي أو إس.