OpenAI تعلن رسميًا إطلاق تطبيق ChatGPT للأجهزة المحمولة

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أعلنت شركة (أوبن أي آي) OpenAI اليوم الخميس عن إطلاق تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لهواتف آيفون، وذلك في خطوة طال انتظارها تُسهِّل الوصول إلى روبوت الدردشة الذائع الصيت.

وقالت الشركة الناشئة، التي تدعمها بقوة عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت، في منشور على مدونتها: «منذ إصدار (شات جي بي تي)، سمعنا من المستخدمين أنهم يحبون استخدام (شات جي بي تي) أثناء التنقل. واليوم، نحن بصدد إطلاق تطبيق (شات جي بي تي) لنظام التشغيل (آي أو إس)».

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وأوضحت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي أن تطبيق (شات جي بي تي) لنظام (آي أو إس) مجاني ويمكنه مزامنة السجل الخاص بالدردشة عبر الأجهزة، أي أن أي محادثة تجري عبر الويب فإنها تُزامن مع هواتف آيفون، والعكس صحيح.

وقالت (أوبن أي آي) OpenAI إن التطبيق يحتوي على (ويسبر) Whisper، وهو نظامها المفتوح المصدر للتعرف على الكلام، مما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة صوتيًا.

وأضافت الشركة أن مشتركي خدمتها المأجورة (شات جي بي تي بلس) ChatGPT Plus يحصلون على وصول حصري إلى إمكانات نموذج اللغة الكبير الأحدث (جي بي تي-4) GPT-4، والوصول المبكر إلى الميزات، وأوقات استجابة أسرع، كل ذلك في نظام (آي أو إس)، فضلًا عن الويب.

يُذكر أن هذا التطبيق هو أول تطبيق محمول رسمي لروبوت الدردشة (شات جي بي تي) الذي جذب أكثر من 100 مليون مستخدم بسرعة بعد إطلاقه العام الماضي وأجبر صناعة التقنية على التكيف بسرعة والاستثمار في الجيل التالي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكان (شات جي بي تي) متاحًا سابقًا عبر الإنترنت في موقع (أوبن أي آي) OpenAI الإلكتروني، وكذلك من خلال واجهة للتطبيقات تُستخدم لإنشاء تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

وسبق أن استضاف متجر التطبيقات (آب ستور) App Store من آبل العديد من التطبيقات التي تستخدم روبوت الدردشة من (أوبن أي آي)، ولكن لم يكن أي منها من الشركة نفسها.

ونبّهت (أوبن أي آي) في منشورها إلى أن إطلاق (شات جي بي تي) لنظام (آي أو إس) متاح الآن في الولايات المتحدة فقط، وستتوسع إلى بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة.

أما فيما يتعلق بنظام التشغيل أندرويد، الذي يهيمن على سوق الهواتف الذكية، فقد قالت الشركة إنها ستطلق تطبيقًا له قريبًا.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق (شات جي بي تي) لنظام (آي أو إس) من متجر (آب ستور).