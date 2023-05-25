OpenAI تعلن إتاحة تطبيق ChatGPT الرسمي في دول أخرى

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أعلنت شركة (أوبن أي آي) OpenAI اليوم الخميس عن إطلاق تطبيقها الرسمي لروبوت الدردشة الواسع الانتشار (شات جي بي تي) ChatGPT في مزيد من الدول، ووعدت بإتاحته في دول أخرى قريبًا.

وقالت الشركة الناشئة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في تغريدة لها في موقع تويتر: «تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام (آي أو إس) متاح الآن للمستخدمين في 11 دولة أخرى».

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وتشمل قائمة الدول الجديدة، التي أصبح روبوت الدردشة متاحًا فيها: ألبانيا، وكرواتيا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وجامايكا، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، ونيجيريا، والمملكة المتحدة.

وأعلنت (أوبن أي آي)، التي تدعمها بقوة عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت، يوم الخميس الماضي عن إطلاق تطبيق (شات جي بي تي) لهواتف آيفون في الولايات المتحدة فقط.

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى روبوت الدردشة الذي أصبح حديث الساعة منذ إطلاقه لعامة المستخدمين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضحت الشركة أن تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام (آي أو إس) مجاني ويمكنه مزامنة السجل الخاص بالدردشة عبر الأجهزة، أي أن أيَّ محادثةٍ تجري عبر الويب فإنها تُزامن مع هواتف آيفون، والعكس صحيح.

وعند فتح التطبيق، يمكنك البدء بكتابة السؤال في مربع للنص أسفل الشاشة، وهو يعمل تمامًا مثل إرسال رسالة في أي تطبيق للتراسل. ومع أنه يمكنك إملاء السؤال صوتيًا باستخدام ميزة تعرّف الكلام المضمنة من آبل، يمكنك أيضًا الاستفادة من نظام (ويسبر) Whisper لتعرّف الكلام المفتوح المصدر من (أوبن أي آي) للإدخال الصوتي.

وبعد النقر على زر الإرسال، تُعالج (أوبن أي آي) طلبك ثم ترد بالإجابة المطلوبة. ويمكنك المتابعة بمزيد من المعلومات أو طلب إجابة مختلفة. ويدعم التطبيق كتل التعليمات البرمجية ويمكن للمستخدمين نسخ الإجابات ولصقها.

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