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Google Chat تكشف عن مزايا جديدة قادمة قريبًا

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Google Chat تكشف عن مزايا جديدة قادمة قريبًا

كشفت شركة جوجل عن سبع مزايا جديدة قادمة إلى خدمة المحادثة الفورية الخاصة بها “جوجل شات Google Chat” من أجل تحسين تجربة التواصل مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.

وتأتي ميزة الكتابة الذكية Smart Compose في مقدمة المزايا الجديدة المُضافة إلى Google Chat، وهي تتيح الرد على الرسائل بسهولة وسرعة عبر عرض اقتراحات مناسبة لإكمال العبارات والجمل وفقًا للسياق مع تقليل الأخطاء الإملائية والنحوية، وتدعم هذه الميزة عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية، كما ستكون متاحة لنسخة الويب من خدمة Google Chat بشكل مبدئي.

وكانت جوجل قد أضافت هذه الميزة في وقت سابق داخل خدمات أخرى مثل خدمة البريد الإلكتروني جيميل وخدمة المستندات Docs.

وقدمت جوجل أيضًا ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها للتأكد من كونها واضحة وصحيحة، مع إمكانية حذفها بالكامل وكتابة رسالة أخرى جديدة.

ومن المزايا الأخرى التي باتت متاحة في خدمة Google Chat إمكانية اقتباس رسالة عند إرسال رد داخل المحادثة، كما تسمح للمستخدم بالرد على رسالة بعينها، وهي ميزة مفيدة خاصةً داخل مجموعات المحادثة.

وفي داخل مجموعات المحادثة، ستتيح جوجل أيضًا إمكانية معرفة المستخدمين الآخرين الذين قرأوا الرسالة التي أرسلت داخل المجموعة.

وأشارت جوجل إلى مزايا أخرى مثل ميزة إضافة رابط إلى كلمة أو عبارة داخل الرسالة عبر تحديد النص المراد إنشاء رابط به، ثم اختيار “إدراج رابط” في شريط أدوات تنسيق النص الذي يظهر تلقائيًا، وسوف تُغني هذه الميزة عن إرسال روابط صفحات الإنترنت الطويلة.

وأتاحت جوجل للمستخدمين إخفاء المحادثات غير النشطة، والقدرة على إضافة تطبيقات إلى خدمة Google Chat للحصول على المزيد من المزايا كإضافة تطبيق Giphy الخاص بمشاركة الصور المتحركة وغيره من التطبيقات المتاحة.

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