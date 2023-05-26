يوتيوب تقرر التخلي عن ميزة القصص لتركز في ميزة أخرى

قررت شركة يوتيوب إنهاء ميزة (القصص) Stories التي تتيح للمستخدمين نشر مقاطع فيديو قصيرة مؤقتة، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقالت يوتيوب، التابعة لشركة ألفابت إلى جانب جوجل، إن المستخدمين لن يكونوا قادرين على نشر القصص، وذلك اعتبارًا من 26 حزيران/ يونيو 2023.

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وكانت يوتيوب قد أعلنت عن ميزة القصص أول مرة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وذلك بهدف زيادة التفاعل بين منشئي المحتوى والمشتركين، بالإضافة إلى تشجيع المستخدمين على الاشتراك في قنوات جديدة من خلال عرض قصص أصحاب قنوات ليسوا مشتركين بها الآن.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، بدأت الشركة توسعة ميزة القصص التي أخذت فكرتها، كما فعلت فيسبوك وإنستاجرام وواتساب وغيرها العديد من خدمات الإنترنت، من تطبيق التراسل المصور سناب شات، لتصبح متاحةً لجميع مالكي القنوات التي يزيد عدد مشتركيها على 10,000 مشترك.

وكانت ميزة القصص تسمح بنشر مقاطع فيديو قصيرة يمكن رؤيتها لمدة 7 أيام، وهي لا تظهر للمشتركين فقط، بل لغير المشتركين أيضًا، وذلك استنادًا إلى الموقع الجغرافي.

والآن بعد نحو خمس سنوات، يبدو أن ميزة القصص لم تحقق النجاح والإقبال المطلوبين كما حدث مع إنستاجرام وواتساب، ذلك أن الوصول إليها لا يزال محدودًا، ويبدو أيضًا أن عددًا قليلًا من منشئي المحتوى ينشرون القصص بانتظام.

ويُعتقد أن الخطوة الجديدة تأتي في مسعى من يوتيوب لتشجيع منشئي المحتوى على نشر مقاطع الفيديو القصيرة الدائمة، وذلك في إطار التنافس مع خدمة تيك توك. كما تريد منهم نشر المزيد من (منشورات المجتمع) Community Posts.

وقد وسّعت يوتيوب حديثًا الوصول إلى منشورات المجتمع، وهي التحديثات التي ينشرها منشئو المحتوى مع المشتركين، وأضافت إمكانية نشر المنشورات التي تختفي بعد مدة محددة.

وأضافت الشركة أيضًا إمكانية نشر استطلاعات الرأي، والألغاز، والصور، ومقاطع الفيديو كمنشورات للمجتمع تظهر في علامة تبويب خاصة ضمن القنوات.

وعلى الرغم من أن العديد من المنصات قد تبنت ميزة القصص التي كانت سناب شات أول من أطلقها قبل نحو عشر سنوات، فإن يوتيوب ليست الأولى في التخلي عنه، فقد فعلت تويتر الشيء ذاته مع ميزة المنشورات المؤقتة (الأساطيل) Fleets التي أُنهيت بعد إطلاقها بعام.