ويندوز 11 سيتيح لك عرض صور الهاتف في الحاسوب بسهولة

أطلقت شركة مايكروسوفت يوم الخميس إصدارًا جديدًا موجهًا للمطورين من نظام التشغيل ويندوز 11، وهو يمتاز بأنه يسمح للمستخدمين بعرض الصور الموجودة في هواتفهم ضمن (معرض مستكشف الملفات) File Explorer Gallery.

وبعد تثبيت نظام Windows 11 Insider Preview Build 23471، يمكن للمستخدمين إضافة الصور من هواتفهم بالنقر على زر جديد أُضيف إلى (شريط الأوامر) في (مستكشف الملفات).

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وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها: «يوجد في (شريط الأوامر) زر جديد بعنوان (أضف صور الهاتف) Add Phone Photos سيساعد في إعداد حاسوبك الشخصي ليكون جاهزًا لعرض هذه الصور في المعرض».

وأضافت عملاقة البرمجيات الأمريكية أن النقر على الزر سيؤدي إلى فتح عنوان URL مع رمز للاستجابة السريعة QR يمكنك مسحه بهاتفك لبدء عرض الصور.

ومع أن مايكروسوفت لم تكشف عن الآلية الكامنة وراء هذه الميزة الجديدة، فقد يحتاج المشتركون في برنامج ويندوز التجريبي إلى أحدث إصدار من أداة المزامنة الخاصة بخدمة التخزين السحابي (ون درايف) OneDrive مع دعم بروتوكول مُحدَّث لضمان عمل الميزة الجديدة في نظامهم.

وقد يتطلب ذلك التسجيل في برنامج OneDrive Insider Program عن طريق تفعيله من صفحة (حول) About داخل إعدادات (ون درايف).

يُذكر أن ميزة (المعرض) المستخدمة لعرض صور الهاتف في الحاسوب متاحة الآن للمشتركين في قناة المطورين Dev Channel Insiders الذين يستخدمون الإصدار ذي الرقم 23435 وما بعده.

وتوفر هذه الميزة الوصول إلى أحدث الصور الملتقطة وتُزامِن تلقائيًا الصور وتعرضها من الأجهزة المحمولة التي فُعِّلت فيها ميزة (النسخ الاحتياطي لمعرض الكاميرا في ون درايف) OneDrive Camera Roll Backup.

واليوم أيضًا، قدمت مايكروسوفت ميزة أخرى تسمح للمشتركين في البرنامج التجريبي بإدماج علامات التبويب داخل (مستكشف الملفات).

وتُطرح هذه الوظيفة تدريجيًا للمستخدمين جميعهم، وهذا يعني أنها قد لا تكون متاحة على الفور لكل من اشترك في قناة المطورين Dev Channel Insider.

وبالإضافة إلى ميزة عرض معرض الهاتف في الحاسوب، يأتي الإصدار التجريبي الجديد من نظام ويندوز 11 بميزات أخرى خاصة ببرنامج الرسام، مثل: الوضع الداكن، وتحسينات على خاصية التكبير.

وفي الأسبوع الماضي، قدّمت مايكروسوفت أيضًا واحدة من أكثر ميزات ويندوز 11 طلبًا، وهي عرض النوافذ جميعها كعناصر فردية في شريط المهام بعد تفعيل وضع «عدم إدماج أزرار شريط المهام مطلقًا».