واتساب يعتزم إطلاق ميزة “القنوات” خلال وقت قريب

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يختبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب حاليًا ميزة جديدة تُسمى “القنوات Channels”، والتي تتيح إمكانية إرسال الرسائل لعدد كبير من المستخدمين، بحسب تقارير أخيرة.

وبحسب موقع WABetaInfo المهتم بأخبار واتساب، فإن التطبيق بدأ في اختبار ميزة “القنوات Channels” في النسخة التجريبية من التطبيق على آيفون وأندرويد.

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وسوف تتيح هذه الميزة إمكانية إرسال الرسائل لعدد غير محدود من المتابعين المنضمين إلى القناة مع الحفاظ على الخصوصية، وهذا بمعنى أن متابعي القناة لن يكون بمقدورهم معرفة رقم هاتف مالكي القناة.

وتجدر الإشارة إلى أن القنوات سوف تكون عامة ومتاحة لجميع المستخدمين للانضمام إليها على الأرجح، لذا فقد لا تكون الرسائل فيها مشفرة بخاصية التشفير التام End-to-end Encryption كما هو الحال دائمًا في التطبيق.

ويوف يمتلك مالكو القنوات فقط القدرة على إرسال الرسائل داخل القنوات، في حين أن باقي الأعضاء سوف تصلهم الرسائل فقط، وربما تتيح لهم بعض الخيارات للتفاعل مع الرسائل.

وسوف يتيح واتساب أيضًا إمكانية البحث عن القنوات والوصول إليها من خلال المعرّف المميز لها.

وتشبه هذه الميزة بشكل كبير ميزة القنوات الموجودة في تطبيق المراسلة الفورية المنافس “تيليجرام”، والموجودة فيه منذ عام 2015، ويبدو أن ميتا – الشركة الأم لواتساب – سوف تنقل ميزة القنوات من ناحية الاسم وآلية العمل كما هي من تيليجرام.

وقد يتم عرض التحديثات الواردة من القنوات بجانب الحالات في نفس التبويب، وقد يتم نقلها لتكون موجودة داخل صندوق الرسائل بجانب المحادثات الأخرى.

وتختلف قنوات تيليجرام عن المجموعات، إذ تتيح المجموعات تبادل الرسائل بين الأعضاء الموجودين داخل المجموعة، وهناك سقف للأعضاء داخل المجموعة الواحدة لا يتعدى 1024 عضوًا بالمجموعة.

حاليًا، ميزة القنوات في واتساب تحت التجربة، وسوف يتم إطلاقها لاحقًا للجمهور بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية.