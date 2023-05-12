واتساب يطلق إصلاحات بهدف التصدي للمكالمات المزعجة

أعلن تطبيق واتساب رسميًا عن إطلاق إصلاحات خلفية بغرض التصدي للمكالمات المزعجة، التي باتت منتشرة في التطبيق خلال الفترة الأخيرة، وخصوصًا في دولة الهند بشكل أثار انتباه الحكومة الهندية نفسها.

وصرح المتحدث الرسمي لواتساب بأن التطبيق رفع كفاءة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لمكافحة المكالمات المزعجة عبر التطبيق.

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وأضاف أن التطبيق يقدم العديد من أدوات الحماية مثل حجب الأرقام المزعجة والإبلاغ عنها، كما يعمل التطبيق على حذف الحسابات المزعجة بشكل استباقي، مشيرًا إلى أن المكالمات الاحتيالية الدولية هي طريقة جديدة يتبناها “الفاعلون السيئون” على حد وصفه.

وكان بعض المستخدمين قد تعرضوا للمضايقة والخداع عبر مكالمات احتيالية من أرقام دولية غير معروفة، وقد أبلغ المستخدمون داخل الهند تحديدًا عن تلك الحوادث بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستطاعت التعزيزات الجديدة في واتساب تقليل معدل المكالمات المزعجة داخل التطبيق بنسبة 50% على الأقل، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي لواتساب، متوقعًا السيطرة على الموقف الحالي بشكل فعال.

واستنادًا إلى شهادات مستخدمي واتساب المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد اعتمد المحتالون على إجراء المكالمات من أرقام دولية، وكانوا على الأغلب يعرضون فرص توظيف مزيفة، ويطلبون التواصل عبر تطبيقات أخرى، مثل تيليجرام.

يُذكر أن هذه التحديثات الأخيرة لواتساب سوف تأخذ بعض الوقت للعمل، ومع ذلك، فإنها إصلاحات خلفية، أي لا تتطلب أن يقوم المستخدم بتنزيل أي تحديثات إضافية، أو إجراء أي تغييرات داخل التطبيق.

وصرح “راجيف شاندراسيخار”، وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، لوسائل الإعلام المحلية بأن وزارته سترسل إشعارًا إلى شركة ميتا – المالكة للتطبيق – لتقييد المكالمات المزعجة على التطبيق.

وردًا على ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم واتساب، بأن “حماية خصوصية وأمن المستخدمين تعد أمرًا أساسيًا في ميتا وواتساب، ونحن نتفق تمامًا مع هدف الحكومة المتمثل في الحفاظ على أمان المستخدمين “.

وتعد الهند هي أكبر سوق لتطبيق واتساب، حيث يزيد عدد مستخدمي التطبيق فيها على 500 مليون مستخدم، وهذا تقريبًا يمثل ربع عدد مستخدمي التطبيق إجمالًا.

ومن جهة أخرى، صرحت شركة تروكولر بأن تطبيقها سوف يتيح ميزة تحديد المتصل في واتساب – وغيره من تطبيقات المراسلة الفورية – لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المكالمات المزعجة.