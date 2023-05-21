واتساب يخطط ﻹطلاق ميزة إنشاء الملصقات داخل التطبيق

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يختبر تطبيق واتساب حاليًا ميزة إنشاء الملصقات، التي تتيح للمستخدمين تصميم ملصقات خاصة بهم من داخل التطبيق، وفقًا لما رُصد في آخر إصدار تجريبي للتطبيق على المنصات المختلفة.

وأضاف واتساب خيار “ملصق جديد New Sticker” في قائمة المشاركة، التي تظهر داخل المحادثات عند الحاجة إلى مشاركة صور أو مقطع فيديو أو مستند وغيرها.

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وسوف تسمح هذه الميزة للمستخدمين باختيار صورة مخزنة على أجهزتهم، ثم تحريرها باستخدام بعض الأدوات للتحديد وإزالة الخلفية على سبيل المثال، كما هو الحال في تطبيقات إنشاء الملصقات الأخرى.

وبعد الانتهاء من إنشاء الملصق، يمكن إرساله داخل المحادثة، وكذلك الاحتفاظ به ضمن مكتبة الملصقات الأخرى لدى المستخدم، من أجل إرساله لاحقًا بشكل متكرر دون إجراء نفس التعديلات مجددًا.

ويعتمد الكثير من المستخدمين على تطبيقات خارجية من أجل إنشاء ملصقات لتطبيق واتساب، إلا أن إضافة هذه الميزة الجديدة قد تغني الكثير منهم عن استخدام مثل هذه التطبيقات.

ويجري اختبار الميزة الجديدة داخل نسخة الهاتف المحمول من التطبيق، بالإضافة إلى نسختي الويب وسطح المكتب.

يُذكر أن الملصقات في واتساب هي ميزة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال صور أو رسوم متحركة مصممة بشكل مخصص، وتشبه الملصقات الرموز التعبيرية (الإيموجي)، ولكنها أكبر حجمًا، وتحتوي على تفاصيل أكثر، ويمكن إنشاؤها من قبل المستخدمين أو تنزيلها من مصادر مختلفة.

ويوفر واتساب نفسه مجموعات متنوعة من الملصقات الجاهزة التي يمكن للمستخدمين تنزيلها واستخدامها مباشرةً في محادثاتهم، كما يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام التطبيقات الخارجية، وتعد الملصقات وسيلة ممتعة وإبداعية للتعبير عن المشاعر وإضافة طابع شخصي إلى المحادثات في واتساب.

وكان واتساب قد أطلق في الفترة الأخيرة عددًا من المزايا مثل استخدام التطبيق على أكثر من هاتف في وقت واحد، وإمكانية قفل الدردشات داخل التطبيق، كما يختبر بعض المزايا الأخرى مثل إمكانية نقل المحادثات من هاتف لآخر دون الحاجة إلى عمل نسخ احتياطي، وميزة القنوات مثل تلك الموجودة في تطبيق تيليجرام المنافس، بالإضافة إلى إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها.

ومن المقرر توفير تلك المزايا في تحديثات لاحقة للتطبيق على مختلف المنصات لكافة المستخدمين، الذين يزيد عددهم على ملياري مستخدم حول العالم.